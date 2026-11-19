Орнітологи простежили маршрут групи українських лелек, які прилетіли на зимівлю до Африки.

Зіркові українські лелеки Бой, Хартбіт, Шикидим і Стефанія продовжують міграцію Африкою, обираючи різні напрямки та місця для зупинок. За тиждень із 10 до 17 листопада один із птахів подолав близько 1200 км і дістався Замбії, тоді як інші продовжили подорож Танзанією, Ефіопією та Південним Суданом. Про це повідомляє Західноукраїнське орнітологічне товариство у своєму дописі на Фейсбук.

Найбільшу відстань за цей період подолав Хартбіт. Залишивши район озера Руква в Танзанії, він пролетів уздовж південної частини озера Танганьїка та перетнув кордон із Замбією. Далі птах рухався через райони Касами й Чипати, а останні сигнали GPS-трекера надійшли з околиць долини річки Кафуе, на захід від Лусаки. Загалом його маршрут за тиждень становив близько 1200 км.

Бой за цей час подолав приблизно 700 км, рухаючись на південь Танзанії через регіони Додома, Іринга, Нджомбе та Рувума. Останні координати зафіксували на північ від міста Сонгеа. Як зазначає товариство, птах поступово дістався Південно-Танзанійського нагір'я, де савани переходять у горбисті височини та рідколісся.

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Стефанія тим часом перемістилася на захід Південного Судану. Її маршрут проліг через території штатів Верхній Ніл, Ель-Вахда та Вараб. За тиждень лелека подолала близько 550 км, а останні сигнали надійшли з району на захід від Куаджока, неподалік межі із Західним Бахр-ель-Газалем.

Найповільніше цього тижня переміщувався Шикидим. Він подолав близько 250 км територією Ефіопії та зупинився поблизу міста Волісо, приблизно за 100 км на південний захід від Аддис-Абеби. Наразі птах здійснює лише невеликі переміщення поблизу місця зупинки.

"Наші лелеки демонструють різні стратегії переміщення. Переміщення українських лелек свідчать про суттєві відмінності не лише в темпах і напрямках міграції, а й у виборі місць перебування – від сухих саван до вологих річкових долин і гірських ландшафтів", - пишуть орнітологи.

Зіркові українські лелеки

Бой, Хартбіт, Шикидим і Стефанія – це чотири молоді білі лелеки, за якими в мережі активно стежать українці. Улітку 2026 року в рамках науково-екологічного проєкту "Трек лелек" на них закріпили легкі GPS-трекери. Дані з передавачів майже в режимі реального часу відображаються на інтерактивній карті, тож кожен може спостерігати за їхньою першою великою міграцією з України до Африки.

Проєкт має не лише розважальну, а й важливу наукову мету: дані допомагають орнітологам вивчати маршрути, місця зупинок і фактори, що впливають на міграцію. Завдяки відкритій карті тисячі українців щодня "вболівають" за своїх пернатих мандрівників і стежать за їхніми пригодами аж до Африки.

Однак конкуренцію за увагу українців цим птахам складає інше лелеляче сімейство - Грицик, Одарка та їхні діти.

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