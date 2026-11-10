Майже 10 тисяч вугрів переселили в Балтійське море, щоб їх не виловили росіяни

Вчені разом із рибалками розгорнули справжню спецоперацію на кордоні, аби врятувати цінну фауну.

У Польщі завершилася незвична операція з порятунку риби, яка мешкає неподалік російського кордону. Майже 9 тисяч вугрів упіймали в прибережній лагуні й перевезли у відкрите море, аби вони не опинилися в сітях російських рибалок, пише Wirtualna Polska.

Як повідомив Морський рибальський інститут, з 5 до 27 жовтня 2026 року науковці разом із місцевими рибалками ловили та перевозили вугрів європейських. Загалом із Віслинської затоки вивезли 9110 риб, які разом важать 8,8 тонни. Віслинська затока – це велика мілководна лагуна на Балтиці, яку ділять між собою Польща та Росія (її північно-східна частина належить Калінінградській області).

Живих вугрів забирали в рибалок у п'яти портових містечках. Це Криниця-Морська, Конти-Рибацькі, Нова Пасленка, Фромборк і Сухач. Відбирали насамперед дорослих срібних вугрів. Так називають рибу, яка вже готова вирушити в далеку подорож на нерест. Також враховували, як і в яких умовах рибу тимчасово тримали.

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Як пояснюють в інституті, вугрів ловили безпечними пастками-ятерами. Після цього рибалки ненадовго тримали їх у резервуарах із добре насиченою киснем водою. Коли рибу забирали, фахівці перевіряли, в якому вона стані. Молодих вугрів відпускали назад, а решту зважували й пересаджували в басейни, встановлені на вантажівках.

"Завдяки цій операції перекинуті вугрі не будуть наражатися на смертність і риболовецький тиск на російському боці акваторії та матимуть збільшені шанси на нерест і започаткування нового покоління вугрів", – повідомили в науковій установі .

За словами науковців, кожну партію риби випускали у Гданську затоку неподалік порту Новий Світ, тобто вже з боку відкритого моря. Таке місце обрали навмисно, щоб вугрі могли спокійно пливти далі до Атлантичного океану й оминути російську частину Віслинської затоки.

Як зазначає видання, 100 вугрів отримали акустичні передавачі. Їхні сигнали фахівці вловлюватимуть за допомогою підводних мікрофонів-гідрофонів, розставлених уздовж ймовірного маршруту риб. Зокрема, такі пристрої стоятимуть у Датських протоках, що з'єднують Балтійське море з Північним. Це допоможе дізнатися, куди саме попливуть вугрі далі.

Науковці розраховують, що переселення допоможе рибі дістатися місць розмноження й дати життя новому поколінню. Вугрі цього виду нерестяться в Саргасовому морі. Це частина Атлантичного океану неподалік Бермудських островів, без берегів, яку оточують лише океанські течії. Тому, як наголошують в інституті, можливість залишити Віслинську затоку дуже важлива для програми захисту виду.

"Головною метою стратегії ЄС є відновлення популяції цього виду, щоб забезпечити міграцію до Саргасового моря щонайменше 40% срібних вугрів порівняно зі станом до посилення антропогенного тиску та колапсу популяції", – пояснили в інституті.

За наявними даними, загалом операція коштувала близько 37,8 млн гривень (3,6 млн злотих). Понад 26,25 млн гривень (2,5 млн злотих) із цієї суми виділив Європейський фонд морського господарства, рибальства та аквакультури.

Судноплавний коридор через Україну

Раніше ми писали, що в Румунії обговорюють прокладання водного шляху з Чорного моря до Балтійського через Прут і Дністер. Річками хочуть з'єднати румунські порти Галац і Констанцу з польським Гданськом. Так дорога для вантажів від Суецького каналу до Гданська скоротилася б приблизно вдвічі, з 8 тисяч км до 4 тисяч.

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