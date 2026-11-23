У лісах Сновської громади одночасно масово росли білі гриби, маслюки, опеньки та лисички. Урожай жінка сушила, морозила, маринувала й продавала.

Жителька Сновська Чернігівської області Валентина Смальоха цьогоріч зібрала до пів тонни білих грибів. За її словами, такого врожаю за все життя вона ще не бачила. Цього сезону в лісах Сновської громади масово росли не лише білі гриби, а й маслюки, опеньки, лисички, зеленки та польські гриби.

Як розповіла жінка виданню ЧЕline, грибами вона займається все життя, проте цьогорічний сезон став для неї незвичайним. Раніше різні види грибів з'являлися почергово, а цього разу майже всі росли одночасно та у великій кількості.

"У попередні роки було так: одні гриби відходять, а інші починаються. А цьогоріч – якось усі одночасно та масово. Жодного року за все життя не пам’ятаю, щоб таке було", – поділилася жінка.

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Із зібраних грибів жінка робила запаси на зиму та продавала їх

Найбільше Валентина Смальоха збирала білі гриби. Загалом їхня кількість сягнула майже пів тонни.

Урожай жінка сушила, заморожувала, маринувала, а частину продавала. Для сушіння використовували грубку з духовкою, адже на вулиці заготовити гриби таким способом не вдавалося. Також придбали спеціальну електричну сушарку, яка допомогла зробити запаси, поки ситуація з електропостачанням була більш-менш стабільною.

Маринувала гриби Валентина за давнім сімейним рецептом. На один літр води додавала півтори столові ложки цукру, дві столові ложки солі, 50 грамів оцту, лавровий лист та інші спеції.

За словами жінки, готовими грибами цікавилися люди. Окрім самостійного збирання, вони запитували й про сушені та мариновані заготовки.

Поїздки до лісу допомагали відволіктися від війни

Грибний сезон став для Валентини Смальохи не лише можливістю зробити запаси та заробити, а й нагодою ненадовго відпочити від непростого сьогодення.

Водночас під час походів до лісу доводилося бути уважними, адже траплялися й небезпечні знахідки, пов'язані з війною.

"Ми трішки відвели душу у лісі. Але водночас знаходили і воєнні речі. Близько до кордону ми не їздили, бо гриб грибом, але життя – дорожче", – наголосила жінка.

Гриби в Україні - цікаві новини

Як повідомляв УНІАН, осінній ліс Городнянського району, що на Чернігівщині, продовжує дивувати грибників щедрим урожаєм - цього сезону любителям тихого полювання трапляються справжні велетні, які вражають і розмірами, і вагою.

Зокрема, Микола Концевий зі Слободи, що неподалік Здрягівки, знайшов білого гриба вагою 1 кг 250 г. За його словами, грибів у лісі зараз дуже багато, але й охочих їх збирати не бракує.

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