Паливо та добрива дорожчають, а нереалізоване зерно накопичується на складах.

Аграрний сектор України стикається зі зростаючим ризиком банкрутств через ескалацію атак у Чорному морі та ускладнення доступу фермерів до фінансування, повідомив Bloomberg генеральний директор компанії-зернотрейдера та агровиробника "Нібулон" Андрій Вадатурський.

Сільгоспвиробники вичерпують фінансові резерви, які допомагали їм витримувати російську війну проти України, тоді як зростаючі запаси нереалізованого зерна спричиняють падіння місцевих цін. Банки також все менш охоче надають кредити, що підвищує ймовірність перших випадків банкрутства до наступного літа, якщо ситуація не зміниться, каже Вадатурський.

"Вже навесні я очікую кілька справ про банкрутство. Грошей надходить менше. Українські експортери та фермери стикаються з тиском з усіх боків", – зазначає він.

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На АПК припадає більше половини експортних доходів України. Атаки на зернову інфраструктуру посилилися з липня, ускладнюючи постачання та залишаючи непроданий урожай на фермах. Зараз російські окупанти посилюють удари по українських переробних підприємствах, що ще більше ускладнює труднощі.

Експорт сільськогосподарських культур з України впав на третину цього сезону, а втрачений дохід коштуватиме українському сільськогосподарському сектору приблизно 4,6 мільярда доларів у другій половині року, згідно з даними Нацбанку.

Місцеві ціни на зернові впали саме тоді, коли фермери борються з вищими витратами на паливо та добрива, а також зі скороченням фінансування сировинного сектору. За словами Вадатурського, все це вплине на інвестиції аграріїв у майбутні врожаї.

"Вплив, який ми побачимо не лише цього року, але фактично через низькі інвестиції в урожай наступного року, тому що фермери вироблятимуть менше. Я не єдиний, хто все ще працює в Україні в таких непередбачуваних і суворих умовах. Після чотирьох років війни бізнес вичерпаний. Він нежиттєздатний", – стверджує Вадатурський.

Станом на 31 грудня 2025 року його компанія отримала близько 573 мільйонів доларів збитків, а її щомісячний експорт коливався від 150 000 тонн до 200 000 тонн, у порівнянні з 350 000 тоннами до повномасштабного вторгнення.

Стан АПК України – головні новини

12 листопада оголосив про зупинку роботи всіх своїх потужностей найбільший в Україні виробник олії - "Кернел". Наступного дня з’явилася інформація про зупинку роботи виробництва "Дельта Вілмар Україна" та олійноекстракційного заводу "Потоки" у Дніпрі.

Експерти вказують, що зупинка українських олійноекстраційних заводів не матиме суттєвого впливу на світові ціни на олію через взаємозамінність соняшникової та інших видів олій. Водночас два інші експортери готові замістити Україну на ринку – Росія та Аргентина наростили власне виробництво.

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