Через атаки РФ найбільший виробник олії в Україні зупинив роботу всіх своїх заводів

Також зупинені всі закупівлі насіння.

Через масовані удари РФ найбільший в Україні виробник олії, найбільший агрохолдинг України та один із провідних світових виробників і експортерів агропромислової продукції - агрохолдинг "Кернел" - зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів. Про це повідомив сайт компанії.

Там розповіли, що протягом останніх діб російські дрони цілеспрямовано атакували виробничі майданчики переробних підприємств України, в тому числі й активи "Кернел".

"Внаслідок влучань зазнали пошкоджень виробничі будівлі, обладнання та резервуари. Олійноекстракційне виробництво є безперервним технологічним циклом із підвищеною пожежною небезпекою. Влучання в працююче обладнання створює пряму загрозу масштабної пожежі та небезпеку для життя працівників – саме тому ухвалено рішення про повну технологічну зупинку всіх заводів", - пояснили в компанії.

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Зазначається, що наразі на абсолютно всіх підприємствах "Кернел" виконано всі регламентні протоколи безпеки щодо зупинки, а всі працівники перебувають у безпечних умовах. Також зупинені всі закупівлі насіння.

"Попри зупинку переробки, "Кернел" зберігає повну операційну та фінансову стійкість, продовжує відвантажувати наявні залишки продукції зі складів і в повному обсязі виконує вже взяті зобов’язання перед українськими аграріями та всіма партнерами", - запевнили на сайті компанії.

Яку продукцію випускає "Кернел"

Основними видами продукції заводів агрохолдингу "Кернел" є соняшникова олія та продукти переробки, соєва та ріпакова олії, високобілковий шрот (корм для тварин), лушпиння соняшнику (використовується для виробництва біопалива / зеленої енергетики), гідрофуз та фосфатидний концентрат.

Продукція агрохолдингу відома під такими торговими марками, як "Щедрий Дар", "Стожар", "Чумак", "Любонька".

Зазначимо, Україна є лідером з експорту олії у світі.

РФ знищує український бізнес

Як повідомляв УНІАН, напередодні на Київщині російські дрони влучили по заводу "Яготинське" та цукровому підприємству. Внаслідок атаки на регіон одна людина загинула й одна отримала поранення.

CNN писав, що Росія зазнає невдач у просуванні на фронті, тому диктатор Володимир Путін зосередився на тому, щоб повністю зруйнувати економіку України. Аналітик New Eurasian Strategies Centre Джон Лоу зазначав, що багато європейських союзників Києва, схоже, до кінця не усвідомлюють, "наскільки серйозна ситуація складається в Україні".

Згідно з дослідженням Української ради торгових центрів, український бізнес не працював третину жовтня через тривоги. У зв'язку з цим українські торговельні центри у середньому втратили 9,8 робочих днів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення вимушений простій торговельних центрів через повітряні тривоги сягнув понад 186 робочих днів.

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