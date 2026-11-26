Немає жодних умов, за яких аграрії зможуть нормально пережити наступний сезон, вважає експерт.

Ситуація в українській аграрній галузі залишається напруженою. З літа триває блокада чорноморських портів, до якої вже з середини листопада додалася зупинка великих олійноекстраційних заводів.

В Україні також фіксують спалахи африканської чуми свиней, що б’є по фермерах. Взимку вони традиційно стикаються зі значним здорожчанням собівартості через брак електроенергії внаслідок атак російських окупантів. Дорогий дизель розжене продовольчу інфляцію – причому на більшість продуктів, каже в розмові з УНІАН заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Експерт розповів УНІАН, як здорожчають вже до Різдва олія, свинина, курятина, овочі та хліб, скільки ще вистачить запасу міцності в українських аграріїв перед тим, як вони почнуть масово банкрутувати, і чому саме зараз важливо споживати українські продукти.

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В Україні зупинилися великі виробники олії. Водночас Україна – топ-експортер, і внутрішній ринок споживає лише 10% від виробництва. Чи можуть тоді на олію вирости ціни?

Найближчим часом критичного зростання не буде, тому що у нас дуже велика кількість сировини заготовлена на підприємствах. Більше того, у нас розвинута роздрібна мережа по території України з точки зору маленьких млинів, які давлять насіння соняшнику і забезпечують постачання в межах району чи області. Тому за рахунок них ще буде нормальна пропозиція.

Плюс ціна на сировину. Вона сьогодні більш-менш стабілізувалася в районі 14 000 грн/тонна і вже не опускається. Це все рівно збиткова ціна для товаровиробників – але дуже приємна для переробників. Головні їхні витрати – це, звичайно, логістика і дорога собівартість виробництва, частково через електроенергію. Але на сьогоднішній день підстав для здорожчання олії немає.

Єдиний момент в кінці грудня-січні - зустріч українських родин. Більше споживання, святкування. Попит зростає. Але це не будуть великі відсотки – в межах 5%, можливо. Станом на сьогодні передумов до різкого зростання цін на олію немає.

Наступне тривожне питання – по свинині. Мінагро звітує, що цьогоріч менше випадків АЧС, ніж минулого року. Але при цьому свинарі кажуть, що ситуація кризова і схожа на 2024 рік. Кому вірити?

По свинині ситуація кризова за рахунок чого? За рахунок того, що закупівельна ціна дуже просіла. Але в дистриб'юції – не просіла. Тобто на прилавках магазинів ми не бачимо, що подешевшала ковбаса чи щось інше. Тут дві складові: одна – це виробники свинини, хто тримають свиноферми. В них реальна собівартість дорожчає, а ціна живця – знизилася. І є переробні підприємства, які реалізують за досить високими цінами.

Загалом через АЧС пропозиція свинини від виробників може бути дещо зменшена. Тому що так чи інакше – спалахи АЧС є зараз в регіонах України. Це вирубає не тільки домогосподарства, а і промисловий сектор. Але з іншого боку - з'являється перспектива за рахунок дешевої на сьогодні ціни на зернову групу в цей бізнес заходити, його розвивати, тому що в структурі свинарства 70% собівартості – це кормова база. Відповідно, є умови для того, щоб цей напрямок розвинути.

Станом на сьогодні передумов для того, що ціни на свинину будуть просідати ще нижче, немає. А на різдвяні свята вони можуть піднятися на близько 7-10%.

Чи збільшується зараз імпорт живих свиней та свинини в Україну?

Так, але він і так завжди високий.

Чи стануть до кінця року витрати на електроенергію, генератори та пальне головним чинником продовольчої інфляції?

Саме так. Чому відбувається сьогодні здорожчання продуктів харчування? Тому що собівартість виробництва для промислової групи товарів – і виробництво, і переробка, і дистриб'юція, коли ти працюєш на генерації – значно дорожчі, ніж за централізованого постачання електроенергії, подекуди в 5-6 разів. Якщо немає світла 8 годин для виробництва молочних продуктів – додаткова генерація, дизпаливо дають здорожчання по собівартості плюс 20%, навіть трошки більше. Тому, звичайно, це дуже сильно відображається на зростанні продовольчої інфляції в цілому по Україні. І це стосується всіх груп товарів: хліб, м'ясо, молочка.

Тобто найбільше страждає молочка? А м'ясо, та сама курятина, додасть менше – умовно, 10%?

Так, бо воно вже досить дороге з точки зору платоспроможності українців. Умовно, яловичина, яка коштує більше 400 гривень за кілограм – при сьогоднішніх зарплатах це вже досить-таки дорого. Тому подальше зростання не буде сприяти торгівлі – люди просто будуть відмовлятися від споживання.

Така ж ситуація по свинині – ринок хоч і несе збитки, але він не може в один період часу підняти ціни за рахунок високої собівартості і змушений розбивати на кілька етапів. Тому що різке підняття завжди відштовхує покупця від прилавків магазинів. І він йде шукати альтернативу у вигляді якогось дешевого неякісного імпорту.

І в цьому контексті я б хотів закцентувати, що в таких важких умовах дуже важливо орієнтуватися українському покупцю на українське виробництво. Тому що по молочці ми стаємо нетто-імпортером, коли купуємо польські сири. Вони не якісніші за українські. А українське в цей період часу потребує найбільшої підтримки. Тому цей слоган "свій до свого по своє", якому вже більше 100 років – це те, що варто було б сьогодні всім нам, українцям, продемонструвати один до одного.

Якою картина буде до кінця року з цінами на овочі?

Всі знають про дві категорії: умовно борщовий набір і тепличний. Якщо ми говоримо про борщовий набір – він тримався досить довго, не збільшувався в ціні за рахунок того, що була сприятлива тепла осінь. Але зараз уже кінець листопада-грудень, йдуть заморозки. Частка витрат на тепло в овочесховищах зростає.

Відповідно, овочева група борщового набору у найближчий місяць може піднятися в ціні на 5-7%. Це буде тривати до весни, до нового формування врожаю, ранніх тепличних парників, які будуть заходити на територію України. Плюс в цей період часу ми стаємо імпортозалежними в значній кількості – а імпорт не дешевий.

Тепличне господарство – це окрема дорога історія. Тепличне ти не зберігаєш – ти його вирощуєш. В такі холодні пори року овочам – чи то томат, чи то огірок – потрібно багато світла і відповідний температурний режим, який має триматися. Це ціла технологія. Тепличні овочі вже зросли до 20%. Зростання буде ще в межах 10-15% протягом зими точно.

Не більше, не під 50%?

50% – це одразу налякаєш людей. Я думаю, що поступово кожен місяць буде ціна збільшуватися.

Наостанок головне питання. Ситуацію в українських аграріїв ми можемо описувати як важку чи дуже важку?

Дуже важку – критичну, я б сказав. На сьогодні немає жодних умов, які б свідчили, що сектор може нормально пережити наступний сезон. Тому що елеватори забиті зерном. Елеватори фактично мають сьогодні значну кількість продукції, яка буде перенесена на наступний рік. У нас залишки будуть. Мінагро каже 30-35 мільйонів тонн – я думаю, що цих залишків буде навіть більше. Тому що експорт у нас не рухається так, якби він мав би рухатися при 50-ти відсотках. Ми умовно виходимо в 40-45%, тому залишки будуть.

Плюс ми повинні розуміти: багато хто пішов ва-банк з аграріїв, посіяв озимину. Питання: а що ви, хлопці, будете з цією пшеницею робити на літо, коли у вас уже і так продукцією забиті склади?

Тобто просто в полях будуть залишатися врожаї?

Може і будуть його збирати, продавати – але ціни на нього не буде, коли в один період часу вивалиться стільки продукції. Сектор збитковий, на межі виживання за рахунок неможливості продавати через ринкові механізми. Тому єдиний вихід – це або фінансові дотації з боку наших партнерів-європейців. І ми, як ВАР, звернулися до Європейської комісії з проханням про виділення 2 мільярдів євро. І то, це не на посівну – це, умовно, протримати землю під паром і частково компенсувати людям оренду за неї. Або відкриття портів. Ну, звичайно, всі хотіли б відкриття портів.

Чи можна за збереження поточних умов очікувати масового банкрутства аграріїв навесні чи влітку?

Так, і особливо це торкнеться малого бізнесу. Ми фактично будемо заручниками того, що малий бізнес масово буде йти в дефолт. Хтось буде перепродаватись – хтось буде, можливо, кооперуватися. Але знов-таки, щоб кооперуватися, треба мати майбутні ринки збуту – а їх фактично немає. Тому зараз вже з'являються на ринку пропозиції купівлі-продажу.

довідка Денис Марчук заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Раніше працював віцепрезидентом Асоціації виробників молока, був керівником апарату Аграрної партії України та помічником консула. Марчук має багаторічний досвід аналітики аграрної галузі. Регулярно коментує для медіа ситуацію в агросекторі, зокрема проблеми експорту зерна, державну підтримку фермерів та сезонних коливань цін.

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