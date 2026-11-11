В Україні подорожчала земля: скільки коштує гектар тепер

Івано-Франківська область з великим відривом випередила решту регіонів за вартістю гектара.

Один гектар сільськогосподарської землі в Україні за підсумками жовтня подорожчав з 79 728 до 85 054 гривень, тобто 1 сотка обійдеться 850,54 гривні. Про це свідчить статистика Опендатабот.

Зазначається, що до нападу РФ в середньому в Україні продавали 10 тисяч га на тиждень, наразі продажі впали у 4 рази – до 2,5 тисячі га на тиждень. Загалом станом на кінець жовтня продано 289 тисяч га – це менше 1% від загальної площі з 42,4 мільйона га сільськогосподарської землі в країні.

Порівняно з вереснем, площа проданої землі у жовтні скоротилася з 17 419 га до 15 885 га.

Відео дня

У ТОП-5 регіонів за вартістю землі традиційно входять західні та столичний регіони:

Івано-Франківська область – 254 402 грн за гектар;

Київська область – 184 884 грн;

Львівська область – 130 148 грн;

Тернопільська область – 120 460 грн;

Закарпатська область – 115 440 грн.

Найдешевше у жовтні земля коштувала у таких областях:

Донецька – 36 577 грн;

Миколаївська – 41 837 грн

Запорізька – 44 490 грн.

Ринок землі в Україні – останні новини

Один гектар сільськогосподарської землі в Україні за підсумками вересня подешевшав з 80 326 до 79 728 гривень. Попри незначний відкат, середні ціни на землю вже третій місяць трималися на рівні 78-80 тис. грн.

В минулому році найвища середня вартість гектару землі в Україні була зафіксована у квітні – 70 165 гривень, що відчутно нижче за поточні ціни.

Вас також можуть зацікавити новини: