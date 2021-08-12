Експерти очікують, що ціна на малину в цьому сезоні буде вище на 30% ніж торік.

Станом на 12 серпня на українських ринках найдорожчою ягодою є лохина. Друге місце в рейтингу найпопулярніших ягід займає малина.

Про це заявив глава ФГ "ЕКО Беррі" Володимир Князевич, повідомляє Agroportal.ua.

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Разом з тим в ТОВ "Диканські ягоди" (Полтавська обл.) очікують, що ціна на малину в цьому сезоні буде вище на 30% в порівнянні з минулими роками.

"Цього року, як і в минулому, ціна на малину висока. Це звичайний ринковий процес, який повторюється кожні 3-5 років: спочатку ягода дуже дорога, а потім — дешева", — розповів бізнес-партнер ТОВ "Диканські ягоди" Сергій Стеценко.

Він додає, що коли ціна низька, у виробників зменшується попит на вирощування малини, а потім, коли ягоди стає на ринку мало, ціна знову йде вгору, і всі знову починають її садити. І так по колу.

За словами експерта, цього року очікують за 1 кг малини понад 4 євро.

Ціна на лохину:

Станом на 6 червня в супермаркетах України продавалася місцева теплична лохина та імпортні ягоди, вартість яких у роздробі сягала 400-550 грн/кг.

У сегменті фасованих ягід була представлена переважно лохина з Нідерландів, вартість якої досягала 600-700 грн/кг.

Сезон малини в Україні

Сезон малини в Україні у 2021 році почався із запізненням і з цінами в півтора раза вище торішніх.

Автор: Олена Коваленко