Україна частково відновила експорт, але ризикує втратити до $10 мільярдів, – міністр

Урядовець також оцінив можливість дефіциту продуктів в магазинах.

У вересні експорт аграрної продукції з України виріс в півтора раза в порівнянні з серпневими показниками. Проте за песимістичного сценарію країна може недорахуватися до 10 мільярдів доларів експортної виручки, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"За перші 20 днів вересня обсяг аграрного експорту становив 44% від потенційного обсягу з урахуванням поточного виробництва. У серпні цей показник був на рівні близько 30%", – зазначив очільник Мінагро.

Водночас тривале обмеження можливостей для експорту через морські порти залишається одним із головних викликів для аграріїв. Альтернативні маршрути можуть забезпечити приблизно половину необхідного обсягу поставок за кордон. Крім того, для частини продукції висока вартість перевезень робить експорт збитковим. За песимістичного сценарію аграрний експорт з України скоротиться в річному вимірі на 30 млн тонн, що означатиме втрату до 10 млрд доларів експортної виручки.

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Висоцький підкреслив, що продовольча безпека України при цьому залишається стабільною. На внутрішнє споживання спрямовується близько 25-30% вирощеної продукції, тоді як близько 70% традиційно орієнтовано на експорт. Жодних підстав для дефіциту продуктів чи голоду немає.

Дефіцит продуктів в Україні – головні новини

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький раніше запевняв, що в Україні немає дефіциту продуктів, проте введення деякими торговельними мережами обмежень на кількість проданого в одні руки товару може спричинити додатковий ажіотаж.

Як свідчать результати перевірки експерта Максима Несміянова, з п’яти магазинів різних торговельних мереж в Києві в одному була зафіксована нестача товарів. Експерт впевнений, що найближчим часом харчі точно здорожчають більше, ніж на 10%. Він також попередив, що за умов посилення обстрілів можуть активізуватися фальсифікатори, які почнуть підробляти товари.

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