Закриті порти коштують Україні мільярди: міністр попередив про 'катастрофічні наслідки'

Скорочення діяльності аграрних підприємств матиме серйозні наслідки не лише для виробників, а й для місцевих бюджетів.

Неможливість експортувати аграрну продукцію через чорноморські порти може призвести до втрат українського агросектору на рівні 7,5 мільярда доларів. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час онлайн-дискусії, організованої УКАБ.

За його словами, альтернативи чорноморським портам наразі немає, а використання інших маршрутів не дозволяє компенсувати всі можливості для експорту.

"За нашими оцінками, через неможливість експортувати продукцію Україна втратить щонайменше 5 млрд доларів. Ця сума розрахована з урахуванням нинішніх альтернативних маршрутів", – зазначив Висоцький.

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Ще близько 2,4 млрд доларів становитимуть додаткові витрати аграріїв через дорожчу логістику. За словами міністра, транспортування альтернативними маршрутами обходиться приблизно на 80 доларів за тонну дорожче. За обсягів експорту 2,5 млн тонн на місяць це означає додаткові витрати на рівні 200 млн доларів щомісяця. Таким чином, загальні втрати агросектору через відсутність доступу до чорноморських портів можуть сягнути 7,5 млрд доларів за маркетинговий рік.

Висоцький наголосив, що держава вже опрацьовує механізми підтримки аграріїв на випадок реалізації такого сценарію. Зокрема, Україна планує звернутися до міжнародних партнерів, передусім Європейського Союзу, щодо залучення фінансування для покриття прямих витрат виробників. За попередніми розрахунками, для цього може знадобитися 1,4–1,9 млрд євро.

"Прямі витрати, зокрема орендна плата за землю, податки, заробітні плати та інші обов'язкові платежі, становлять близько 300 євро на гектар", – пояснив міністр.

Він додав, що йдеться приблизно про 6,3 млн гектарів. За словами Висоцького, припинення або суттєве скорочення діяльності аграрних підприємств матиме серйозні наслідки не лише для виробників, а й для місцевих бюджетів, понад 90% доходів яких, за його оцінкою, залежать від платежів аграрного сектору.

"Повне припинення цієї діяльності матиме катастрофічні наслідки для багатьох регіонів", - попередив міністр.

Водночас Україна продовжує шукати дипломатичні та військові можливості для забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі. Однак, як зазначив Висоцький, наразі немає ознак того, що ситуація з доступом до портів найближчим часом зміниться.

Ситуація в аграрному секторі України - останні новини

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що через блокаду чорноморських портів російськими окупантами аграрії вже втратили приблизно 3 млрд доларів. Їхнього запасу міцності має вистачити до 1 липня 2027-го року, проте за умов збереження обмежень експорту після цього строку в Україні неодмінно відбудеться значне скорочення посівних площ і врожаю.

В наступному році Мінагро прогнозує зменшення площ під зерновими в Україні – перш за все, кукурудзою і пшеницею – і збільшення площ під олійними – соєю і соняшником. Висоцький не виключає, що зменшення площ під кукурудзою може досягти 50%.

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