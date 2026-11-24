Це питання розглядалося ще у 2023 році.

Країна з розвиненим торговельно-морським флотом - Греція - може допомогти експортувати українську аграрну продукцію на міжнародні ринки. Разом з тим, грецькі судноплавні компанії – одні з головних перевізників російської нафти, пише місцеве видання To Vima.

За даними видання, у вересні цього року в Салоніках міністр інфраструктури та транспорту Греції Христос Дімас зустрівся з заступником міністра України з питань розвитку громад, територій та інфраструктури Артемом Рибченком. Вони обговорили можливості експорту українського зерна на міжнародні ринки. Ця зустріч стала продовженням попередньої зустрічі грецького міністра з його українським колегою Сергієм Деркачем, що відбулася в червні минулого року.

Питання участі Греції в експорті українського зерна розглядалося ще у 2023 році, проте тоді цей задум не вдалося реалізувати. Країна розраховує використати переваги свого географічного положення – зокрема, можливості портів Александруполіс і Салоніки – у поєднанні з потужним потенціалом грецького судноплавного сектору.

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Стратегічне положення Греції

Завдяки своєму розташуванню Греція є частиною двох коридорів: коридору "Західні Балкани – Східне Середземномор’я" (WBEM) і, що особливо важливо, коридору "Балтійське море – Чорне море – Егейське море" (BBA).

Загалом до складу коридору BBA входять 13 країн. 11 із них є державами-членами ЄС: Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Греція та Кіпр. Україна та Молдова, хоча й не є членами ЄС, також інтегровані в цей коридор, який бере початок у Гельсінкі й закінчується в Нікосії.

У довгостроковій перспективі розвиток коридору BBA також дозволяє Греції та її портам стати природною ланкою, що з’єднує регіон із Економічним коридором "Індія – Близький Схід – Європа" (IMEC), який наразі активно просувається.

Як Греція експортуватиме українське зерно

Грецький пілотний план щодо експорту українського зерна передбачає створення двостороннього "мультимодального" вантажного маршруту між Грецією та Україною, центральною ланкою якого стане порт Александруполіс. Сполучення з портом здійснюватиметься залізницею, меншою мірою – вантажним автотранспортом.

Назва цього міста на північному сході країни може асоціюватися з його роллю в транспортуванні військової техніки в Україну. Проте уряд прагне розширити діяльність порту, включивши до неї також перевезення вантажів.

Ці ініціативи ґрунтуються на домовленості між прем’єр-міністром Греції та президентом України Володимиром Зеленським, досягнутій ще у вересні 2025 року. Вона передбачає створення осі "Александруполіс – Одеса" з використанням інфраструктури BBA (Балкани – Чорне море – Адріатика).

Постійні та систематичні удари Росії по українських чорноморських портах, а також різке зниження рівня води в Дунаї через посуху, суттєво обмежили можливості України щодо експорту великих обсягів зерна. Це стосується й кукурудзи (особливо починаючи з середини листопада) – культури, що відіграє важливу роль в економіці України.

Чи зможе запрацювати маршрут

Для того, щоб цей маршрут був рентабельним, він має працювати в обох напрямках. Україна прагне експортувати зерно, але водночас – з огляду на навантаження на енергосистему через російські ракетні атаки – потребує дизельного пального (зокрема зимових сортів, розрахованих на сильні морози), а також інших товарів, таких як електрообладнання та будівельні матеріали. Такі торговельні потоки дозволять забезпечити рух вантажів в обох напрямках і зробити маршрут вигідним для обох сторін.

Для забезпечення економічної доцільності маршруту пропускна здатність залізниці має зрости до двох-трьох поїздів на добу в напрямку з півдня на північ. Ще однією важливою проблемою, що стосується саме залізничного сполучення, є заплановане закриття мосту Русе – Джурджу через Дунай у період із квітня по грудень 2027 року. Цей міст розташований на болгарсько-румунській ділянці запланованого маршруту.

Що стосується автомобільного сполучення, яке є дорожчим, то чинна нормативно-правова база дозволяє грецьким та українським перевізникам здійснювати двосторонні перевезення без транзитних дозволів. Водночас внутрішні перевезення в межах Греції (наприклад, з Александруполіса до іншого пункту на території країни) можуть виконувати лише грецькі компанії.

Греція як перевізник російської нафти – головні новини

Грецькі судноплавні компанії за останні три роки заробили щонайменше 3,8 мільярда доларів на транспортуванні російської нафти, за розрахунками Financial Times. Мова йде про принаймні 389 мільйонів барелів, відвантажених грецькими танкерними компаніями.

Греція також активно блокувала прийняття 21-го пакету санкцій проти Росії через можливість втрати прибутків для своєї судноплавної галузі.

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