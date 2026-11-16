Врожай какао та ціни на шоколад під загрозою: стихія вдарила по світовому топ-експортеру

В жовтні кількість опадів на узбережжі країни перевищила історичні норми у понад 100 разів.

Світові поставки какао опинилися під загрозою через рекордні проливні дощі в Еквадорі, викликані природним явищем Ель-Ніньйо. Стихія загрожує знищити плантації та спричинити зростання цін на продукт, пише Bloomberg.

Ель-Ніньйо викликало в Еквадорі повені, зруйнувало сільські дороги, погіршило якість какао-бобів та сприяло поширенню хвороб дерев. У жовтні кількість опадів уздовж узбережжя, де вирощується значна частина какао в країні, перевищила історичні норми більш ніж у 100 разів.

За прогнозами, у поточному сезоні обсяг виробництва какао в Еквадорі впаде до 580 000 тонн, що приблизно на 7% нижче попередніх оцінок. Еквадор – третій за величиною виробник какао у світі.

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Перебої з поставками ставлять під сумнів сподівання на те, що еквадорські какао-боби зможуть компенсувати дефіцит постачання із Західної Африки. Останніми роками ця латиноамериканська країна стала важливим "буфером" для світового ринку какао, який потерпає від наслідків зміни клімату та хвороб рослин.

Еквадор також може відігравати дедалі важливішу роль у ланцюгах постачання для шоколадної промисловості. Це пов’язано з новою політикою Європейського Союзу, спрямованою на боротьбу з вирубкою лісів, через яку закупівлі сировини в Західній Африці стають більш ризикованими.

Наразі значні обсяги пропозиції в короткостроковій перспективі – наслідок великого надлишку врожаю в Західній Африці минулого сезону – стримують зростання цін на ф'ючерси в Нью-Йорку та Лондоні. Проте вже зараз місцеві какао-боби пропонують в Еквадорі за ціною, що дорівнює вартості ф'ючерсів у Нью-Йорку, або ж із дисконтом близько 20 доларів за тонну. Для порівняння, до початку несприятливих погодних умов цей дисконт становив приблизно 300 доларів за тонну.

Ель-Ніньйо та ціни на продукти – головні новини

Світові загрожують високі ціни та дефіцит цукру через вплив потужного кліматичного явища Ель-Ніньйо. Шкідливий вплив відчують й інші культури, зокрема рис, какао, кава та пальмова олія.

Також Ель-Ніньйо спровокує дефіцит анчоусів, що в подальшому призведе до подорожчання риби та морепродуктів. Анчоуси є важливою складовою функціонування світової аквакультури.

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