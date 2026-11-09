Ціни на картоплю в Україні знижуються, а огірки дорожчають: що відбувається на ринку

Гуртові ціни на овочі в Україні за тиждень демонструють різнонаправлену динаміку.

Минулого тижня в Україні зберігалася тенденція до здешевлення картоплі, також почали знижуватися гуртові ціни на моркву. Водночас подорожчали солодкий перець, часник і кабачки, повідомляє EastFruit.

Так, за минулий тиждень ціни на картоплю впали з 13–15 до 10–15 грн/кг, морква подешевшала з 12–15 до 11–14 грн/кг, а вартість цибулі знизилася з 14-18 до 12–16 грн/кг. Цвітна капуста подешевшала з 25-35 до 25–30 грн/кг.

Водночас ціна огірків зросла з 90–120 до 110–145 грн/кг. Солодкий перець подорожчав з 40–100 до 55–115 грн/кг, часник – з 100–170 до 120–180 грн/кг, кабачки – з 40–50 до 47–55 грн/кг, баклажани – з 50–60 до 60–70 грн/кг, а пекінська капуста - з 28–35 до 30–35 грн/кг.

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Незмінними лишилися цінники на білокачанну капусту (11–20 грн/кг), буряк (11–14 грн/кг), червоні помідори (60–100 грн/кг) та редис (40–60 грн/кг).

Ціни на фрукти

Ціни на більшість фруктів в Україні зросли. Суттєве здорожчання продемонструвала груша, чий ціновий діапазон розширився з 35–100 до 35–135 грн/кг. Ціни на хурму зросли з 90–100 до 100–120 грн/кг.

Помітно подорожчали мандарини (з 80–140 до 90–145 грн/кг), лимони (з 60–75 до 65–80 грн/кг), виноград (з 60–150 до 70–160 грн/кг) та банани (з 70–75 до 72–80 грн/кг).

Вартість апельсинів знизилася з 85–110 до 60–100 грн/кг, гранати продемонстрували зміну цін з 120–150 до 125–140 грн/кг, ківі незначно скоригувалося – до 70–125 грн/кг. Яблуко продемонструвало завидну стабільність, утримавши позиції в межах 20–30 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Аналітики та фахівці ринку повідомили, що до кінця року ціни на продукти продовжать зростати. Водночас суттєвого стрибка не очікується: найбільше можуть подорожчати сезонні товари та продукція, яку Україна імпортує з-за кордону.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук раніше зазначав, що ціни на м’ясо в Україні вже наблизилися до свого максимуму. Водночас подальше поширення африканської чуми свиней та вимушене знищення значної частини поголів’я можуть призвести до подорожчання свинини більш ніж на 10%.

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