Продукцію, виробничі потужності та приміщення знищено.

Після удару російських окупантів на виробничих потужностях компанії "Королівський смак" сталася масштабна пожежа, внаслідок якої відновити роботу підприємства неможливо, повідомляє директор із звʼязків з громадськістю компанії Геннадій Тертичний в Facebook.

"Попри всі зусилля рятувальників, приборкати вогонь не вдалося. Протягом ночі пожежа набула масштабів, унаслідок яких було знищено продукцію, виробничі потужності та приміщення виробництва. Найбільша трагедія цієї події – людська втрата. На жаль, попри всі безпекові заходи, є загиблий", – йдеться в заяві.

За словами Тертичного, на сьогодні можливість відновлення роботи виробництва відсутня.

"У зв’язку з масштабними руйнуваннями та колосальними збитками компанія змушена повністю зупинити виробництво", – зазначає представник компанії.

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Компанія заявила про зупинку виробництва та припинення закупівлі олійних культур через проблеми з електропостачанням і воєнні загрози ще 13 листопада. Зазначається, що постійні перебої з електроенергією не дозволяють забезпечити стабільну роботу підприємства, а загроза обстрілів створює додаткові ризики для працівників. Було повідомлено також про скорочення персоналу.

16 листопада росіяни продовжили бити по заводу компанії "Королівський смак" навіть попри оголошення про його зупинку. Удар призвів до втрат великих обсягів готової продукції внаслідок масштабної пожежі.

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