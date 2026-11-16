Після зупинки виробництва 'Королівського смаку' Росія нанесла новий удар по заводу: деталі

Російські окупанти продовжили атакувати виробничі потужності компанії "Королівський смак" навіть після зупинки нею виробництва. Це призвело до втрат великих обсягів готової продукції, повідомив директор із звʼязків з громадськістю компанії Геннадій Тертичний.
"Зупинка виробництва компанії "Королівський смак" виявилася вимушеним, але необхідним рішенням. Сьогодні внаслідок ворожого удару підприємство зазнало значних пошкоджень", – йдеться в заяві.
За словами Тертичного, нищівний удар спричинив масштабну пожежу, внаслідок якої було знищено та пошкоджено виробниче обладнання, а також втрачено великі обсяги готової продукції.
Спікер зазначив, що наразі команда компанії працює над ліквідацією наслідків удару. Компанія "Королівський смак" відома як виробник олії, соусів, майонезів і бакалії.
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Нагадаємо, в п’ятницю, 13 листопада, компанія "Королівський смак" заявила про зупинку виробництва та припинення закупівлі олійних культур через проблеми з електропостачанням і воєнні загрози.
Зазначається, що постійні перебої з електроенергією не дозволяють забезпечити стабільну роботу підприємства, а загроза обстрілів створює додаткові ризики для працівників. Було повідомлено також про скорочення персоналу.
Раніше через масовані удари окупантів найбільший в Україні виробник олії та один із провідних світових виробників і експортерів агропромислової продукції – агрохолдинг "Кернел" – зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів.