Після зупинки виробництва 'Королівського смаку' Росія нанесла новий удар по заводу: деталі

Втрачено великі обсяги готової продукції.

Російські окупанти продовжили атакувати виробничі потужності компанії "Королівський смак" навіть після зупинки нею виробництва. Це призвело до втрат великих обсягів готової продукції, повідомив директор із звʼязків з громадськістю компанії Геннадій Тертичний.

"Зупинка виробництва компанії "Королівський смак" виявилася вимушеним, але необхідним рішенням. Сьогодні внаслідок ворожого удару підприємство зазнало значних пошкоджень", – йдеться в заяві.

За словами Тертичного, нищівний удар спричинив масштабну пожежу, внаслідок якої було знищено та пошкоджено виробниче обладнання, а також втрачено великі обсяги готової продукції.

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Спікер зазначив, що наразі команда компанії працює над ліквідацією наслідків удару. Компанія "Королівський смак" відома як виробник олії, соусів, майонезів і бакалії.

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Нагадаємо, в п’ятницю, 13 листопада, компанія "Королівський смак" заявила про зупинку виробництва та припинення закупівлі олійних культур через проблеми з електропостачанням і воєнні загрози.

Зазначається, що постійні перебої з електроенергією не дозволяють забезпечити стабільну роботу підприємства, а загроза обстрілів створює додаткові ризики для працівників. Було повідомлено також про скорочення персоналу.

Раніше через масовані удари окупантів найбільший в Україні виробник олії та один із провідних світових виробників і експортерів агропромислової продукції – агрохолдинг "Кернел" – зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів.

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