'Королівський смак' зупиняє виробництво через перебої зі світлом і російські атаки

Компанія завершує відвантаження готової продукції та зупиняє виробничі процеси.

Компанія "Королівський смак" зупиняє виробництво та припиняє закупівлю олійних культур через проблеми з електропостачанням і воєнні загрози. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Компанія "Королівський смак" повідомляє про вимушену зупинку виробництва, повне припинення закупівлі всіх видів олійних культур та скорочення персоналу через критичну ситуацію з електропостачанням і постійну загрозу ракетних та дронових ударів", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що постійні перебої з електроенергією не дозволяють забезпечити стабільну роботу підприємства, а загроза обстрілів створює додаткові ризики для працівників.

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"Наразі компанія завершує відвантаження готової продукції та зупиняє виробничі процеси", - додали у пресслужбі.

"Королівський смак" - торгова марка українського підприємства харчової промисловості "Віктор і К", заснованого у 1992 році. Компанія відома як виробник олії, соусів, майонезів і бакалії.

Удари РФ по українських підприємствах - останні новини

Через масовані удари РФ найбільший в Україні виробник олії, найбільший агрохолдинг України та один із провідних світових виробників і експортерів агропромислової продукції - агрохолдинг "Кернел" - зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів.

Компанія "Дельта Вілмар Україна" зупинила роботу всіх виробничих потужностей, зокрема олійноекстракційного заводу в Одеській області. Також тимчасово призупинив закупівлю та переробку насіння соняшнику олійноекстракційний завод "Потоки" у Дніпрі.

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