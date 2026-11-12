Мед та низка інших продуктів вже не поїдуть до ЄС: Україна вичерпала квоти

Україна активно користується можливостями безмитної торгівлі з ЄС за оновленими правилами.

Станом на 1 листопада Україна повністю використала квоти на експорт в Європейський Союз яблучного соку, неденатурованого етилового спирту, натурального меду та цукрової кукурудзи. Про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу.

Найшвидше за останній місяць зростало використання квоти на натуральний мед: якщо на початку жовтня вона була освоєна на 87,1%, то станом на 1 листопада – вже 100%. Майже вичерпано й річну квоту на цукор: її використання зросло з 90,3% до 96,1%.

Високі показники використання квот зафіксовані для консервованих або приготовлених томатів – 86,8%. Це на 8,3 відсоткового пункту більше, ніж на початку жовтня. Квоту на крохмалі та інулін використано на 72,3% (+7 відсоткових пунктів за місяць).

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Найбільше зростання серед ліцензійних квот за останній місяць зафіксовано для замороженого м’яса птиці. Упродовж жовтня додатково розподілили близько 4,47 тис. тонн продукції, довівши загальний обсяг до 9,45 тис. тонн. Це відповідає 35,4% річної квоти проти 18,7% на початку жовтня.

Квоти на свіже м’ясо птиці, яйця та яйцепродукти практично повністю розподілені за імпортними ліцензіями. Повністю використано також річну квоту на пшеницю.

Активно розподіляються й квоти на молочну продукцію. Зокрема, частка розподіленого обсягу молока та згущеного молока зросла з 32,4% до 40,2% річної квоти. Для знежиреного молока та сухих вершків цей показник збільшився з 70,2% до 72,5%.

Розподіл квот на вершкове масло та інші молочні жири майже не змінився: використано близько 16% від річного обсягу. У листопаді додатково розподілили 5 тис. тонн ячменю, довівши рівень використання відповідної квоти до 28,4% річного обсягу. Квота на борошно із зернових культур також зросла – її розподіл сягнув 38,1%.

Отже, на 1 листопада найбільший попит на тарифні квоти припадає на окремі продукти переробки, мед, цукор, м’ясо птиці та яйця.

Водночас за деякими іншими товарними категоріями, зокрема молочною продукцією, борошном і ячменем, використано лише частину річних обсягів. Це означає, що можливості для експорту цієї продукції ще залишаються.

Експорт агропродукції – останні новини

У вересні український аграрний експорт зріс у 1,5 раза порівняно із серпнем. Водночас міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький попередив, що через наявні проблеми Україна може втратити до 10 млрд доларів експортної виручки.

За його словами, на експортні показники негативно впливають тривалі обмеження на використання морських портів. Альтернативні логістичні маршрути наразі здатні забезпечити лише близько половини необхідних обсягів поставок за кордон. Для окремих видів продукції високі логістичні витрати фактично роблять експорт економічно невигідним.

За інформацією джерела УНІАН у Головному управлінні розвідки Міноборони України, Росія готує нову серію атак на підприємства української харчової промисловості. Першочерговими цілями російських військ можуть стати підприємства зі зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

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