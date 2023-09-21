Україна вбачає в діях Польщі, Угорщини та Словаччини порушення їхніх міжнародних зобов’язань.

Окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів, саме тому Україна подала позови проти Польщі, Угорщини та Словаччини до Світової організації торгівлі.

Як йдеться в статті УНІАН, таку заяву зробила перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко, додавши, що вбачає в діях Польщі, Угорщини та Словаччини порушення їхніх міжнародних зобов’язань.

"Для нас принципово важливо довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів. Тому ми подаємо проти них позови в СОТ. Водночас, ми сподіваємося, що ці держави знімуть свої обмеження, і нам не доведеться довго зʼясовувати відносини у судах. Нам потрібна солідарність з ними і захист інтересів фермерів", – заявила Свириденко.

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Ситуація з зерном

Єврокомісія 15 вересня, скасувала обмеження на ввезення зерна з України до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини.

Словаччина, Польща та Угорщина оголосили, що продовжать заборону на імпорт українського зерна.

18 вересня 2023 року стало відомо про те, що Україна подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону на зерно. Окрім того, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Київ має намір вжити заходів у відповідь щодо польського експорту фруктів та овочів.

20 вересня Болгарія заявила про те, що запроваджує обмеження на імпорт українського зерна. Рішення уряду Болгарії про продовження експортних обмежень було продиктоване масовими протестами місцевих фермерів.

Того ж дня, 20 вересня 2023 року, у Польщі заявили про готовність до діалогу з Україною. Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що наразі рух відбувається у правильному напрямі для пошуку спільного рішення.

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