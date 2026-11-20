Найбільше від зупинки переробних підприємств ризикують постраждати аграрії центральних і східних областей.

Станом на середину листопада в Україні не працює близько третини потужностей з переробки олійних культур. Через скорочення попиту з боку заводів закупівельні ціни на соняшник уже впали до 15–16 тис. грн за тонну з ПДВ, а додатково сировина може втратити ще до 1500 грн/т, пише Agroportal з посиланням на оцінки науковців Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Для українських споживачів наразі ситуація не становить загрози дефіциту соняшникової олії. Щорічне внутрішнє споживання становить близько 400–500 тис. тонн – менш як 10% обсягів, які виробляють українські заводи.

За оцінками Інституту аграрної економіки, у короткостроковій перспективі фізичного дефіциту олії не очікується. Проте перехід на автомобільні перевезення може в перспективі збільшити вартість продовольчого кошика в середньому на 5–10%.

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За словами завідувача відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення інституту Олександра Захарчука, аграрний і переробний сектори зазнають майже миттєвих втрат, тоді як для українського споживача наслідки є відкладеними й менш вираженими. Він зазначив, що найбільше від зупинки переробних підприємств ризикують постраждати аграрії центральних і східних областей. Там висока вартість логістики обмежує можливості альтернативного збуту врожаю.

"Менша кількість заводів, які закуповують соняшник, може призвести до подальшого падіння цін, адже для перевезення соняшнику потрібен значний обсяг транспорту, якого бракує навіть для зернових", – пояснив експерт.

Наразі закупівельні ціни на соняшник становлять 15–16 тис. грн/т з ПДВ (290–310 доларів за тонну без ПДВ). Для порівняння, наприкінці весни та на початку літа 2026 року вони сягали 28–30 тис. грн/т.

Альтернативні канали експорту також обмежені. Зокрема, безмитна квота Туреччини на імпорт українського соняшнику обсягом 50 тис. тонн, імовірно, вже вичерпана, а вартість автомобільного перевезення до цієї країни зросла до 160–180 доларів за тонну. Крім того, на болгарському напрямку бракує вантажівок.

Водночас аграрії, які мають можливість зберігати врожай, можуть спробувати продати його пізніше. За прогнозами науковців, до весни 2027 року ціна потенційно може наблизитися до 400 доларів за тонну без ПДВ. Однак навіть такий рівень буде нижчим за весняні показники 2026 року.

Проблеми переробної галузі позначаються не лише на аграріях, а й на економіці загалом. У 2025 році олійно-жирова галузь забезпечила близько 70 млрд грн податкових надходжень. Зупинка заводів означає втрату частини бюджетних доходів, валютної виручки та робочих місць для десятків тисяч працівників.

Соняшникова олія в Україні – головні новини

12 листопада оголосив про зупинку роботи всіх своїх потужностей найбільший в Україні виробник олії - компанія "Кернел". Наступного дня з’явилася інформація про зупинку роботи виробництва "Дельта Вілмар Україна" та олійноекстракційного заводу "Потоки" у Дніпрі.

Українці в соцмережах скаржаться на те, що не можуть придбати в магазинах соняшникову олію більше певної кількості в одні руки. Водночас жодних нових обмежень торговельні мережі останнім часом не запроваджували.

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