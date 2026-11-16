Огірки та капуста різко подорожчали, а картопля дешевшає: які зараз ціни

Ціни на капусту за тиждень зросли вдвічі.

Гуртові ціни в Україні на огірки різко зросли за минулий тиждень зі 110-145 до 140-200 грн/кг, а цвітна капуста подорожчала вдвічі – з 25-30 до 50-60 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Водночас діапазон цін на томати розширився з 60-100 до 50-110 грн/кг. Картопля в Україні дешевшає другий тиждень поспіль і вже коштує 10-14 грн/кг замість 10-15 грн/кг у гурті.

Серед інших овочів борщового набору 1 гривню на кілограмі додала морква – з 11-14 до 12-15 грн/кг. Дещо зросли ціни на білокачанну капусту – з 11-20 до 12-20 грн/кг.

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Пекінська капуста також подорожчала – з 30-35 до 30-40 грн/кг. А от ціни на солодкий перець знизилися за тиждень з 55-115 до 50-100 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті зменшився розкид цін на виноград – з 70-160 до 75-125 грн/кг. Подорожчали лимони – з 65-80 до 70-90 грн/кг та мандарини – з 90-145 до 100-150 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – головні новини

За рік гречана крупа в магазинах подорожчала більш, ніж в два рази. Подальше зростання вартості крупи обмежене купівельною спроможністю споживачів та імпортом, тож експерти очікують на стабілізацію цін на гречку.

Попри тимчасову зупинку виробництва великих вітчизняних олійноекстракційних заводів, Україні не загрожує дефіцит соняшникової олії. Щорічне споживання продукту на внутрішньому ринку становить близько 400–500 тис. тонн, що складає менше 10% від обсягів вітчизняного виробництва.

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