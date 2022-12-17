У протоці на інспекційну перевірку представниками Спільного координаційного центру учасників "зернової угоди" очікують 92 судна.

У Босфорі через штучні обмеження з боку Росії збільшується черга на інспекційну перевірку суден, які перевозять українську аграрну продукцію.

На інспекційну перевірку Спільного координаційного центру учасників "зернової угоди" (JCC) у Босфорі очікують 92 судна, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Черга продовжує зростати через штучне обмеження з боку РФ реєстрації на інспекцію. Наприклад, із 65 заявлених суден стороною агресора було зареєстровано лише 3 на поточну добу", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що така ситуація призводить до обмежень роботи українських портів і недоекспорту продукції мінімум у 3 млн тонн на місяць.

Також у Мінінфраструктури повідомили, що за дві доби з портів Великої Одеси вийшли чотири судна зі 145 тис. тонн пшениці.

"За дві доби з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 145 тис. тонн пшениці для Азії. Серед них балкер STAR EMERALD зі 71 тис. тонн пшениці для Індонезії", - йдеться в повідомленні.

Наразі в портах Великої Одеси стоять 23 судна, на них загалом завантажують 734 тис. тонн української агропродукції. Під завантаження 166 тис. тонн сільгосппродукції "зерновим коридором" ідуть три судна.

Загалом з початку роботи "зернового коридору", 1 серпня, з портів Великої Одеси вийшли 558 суден, які експортували 14 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Зернова угода: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" і створення безпечних маршрутів. Перше з 24 лютого судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.

29 жовтня Росія заявила, що припиняє участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито вчинення Україною "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму. ООН, Туреччина та Україна заявили, що продовжать експорт продовольства попри рішення Росії. 2 листопада Росія оголосила про повернення до виконання своїх зобов'язань в рамках "зернової угоди".

17 листопада стало відомо, що реалізацію "зернової ініціативи" продовжено ще на 120 днів. ООН та Туреччина залишилися гарантами виконання цієї ініціативи.

Загалом з 1 серпня, тобто з початку роботи "зернового коридору", із портів Великої Одеси вийшли 558 суден, які експортували 14 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

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