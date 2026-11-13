В Україні зупиняються олійні заводи: чи зникне популярний продукт з полиць магазинів

Росія вперше за останні 20 років випередила Україну та стала найбільшим експортером соняшникової олії у світі.

Великі вітчизняні олійноекстракційні заводи тимчасово зупинили виробництво на тлі нових ударів Російської Федерації. Водночас, це не означає, що Україні загрожує дефіцит популярного продукту, повідомляє "Укроліяпром".

"Це вимушена пауза на період відновлення та хвилі атак, продиктована протоколами безпеки для захисту працівників і обладнання. Після стабілізації ситуації підприємства повернуться до звичного режиму", – зазначили в асоціації.

Фахівці наголошують, що причин для занепокоєння щодо внутрішнього забезпечення соняшниковою олією немає. Щорічне споживання соняшникової олії в Україні становить близько 400–500 тис. тонн, що дорівнює менш як 10% від обсягів вітчизняного виробництва.

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"Наявні виробничі потужності дають змогу протягом сезону переробити весь урожай соняшнику, сої та ріпаку", - кажуть в асоціації.

Водночас в асоціації вважають шкідливою для економіки пропозицію щодо скасування експортних мит на сою, ріпак та соняшник. Там підкреслюють, що це фактично означатиме передачу української сировини для завантаження переробних підприємств сусідніх країн ЄС і Туреччини.

Удари по олійних заводах – останні новини

Росія систематично завдає ударів по підприємствах олійно-жирової промисловості України. Напередодні стало відомо, що внаслідок масованих російських атак найбільший в Україні виробник соняшникової олії та один із провідних світових виробників і експортерів агропромислової продукції – агрохолдинг "Кернел" – призупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів.

Повідомлялося також, що компанія "Дельта Вілмар Україна" призупинила роботу всіх своїх виробничих об'єктів, включно з олійноекстракційним заводом в Одеській області.

За словами Степана Капшука, мета таких атак – знищення української олійної промисловості, яка є важливим джерелом наповнення державного бюджету та орієнтована на експорт. За його оцінками, станом на початок року на соняшникову олію та шрот припадало понад 15% валютних надходжень і близько 20% усього товарного експорту України.

Варто також сказати, що унаслідок агресії Росія вперше за останні 20 років випередила Україну та стала найбільшим експортером соняшникової олії у світі.

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