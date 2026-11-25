Місцеві ресторани вже відзвітували про повну заміну харчового імпорту російськими аналогами.

На частину продуктів в Росії, зокрема на хамон, пармезан, трюфелі та морські делікатеси, які постачаються з "недружніх" країн, планують підвищити митні збори до 15%. Подібне рішення просуває мінфін РФ, повідомляють російські ЗМІ.

Наразі такі делікатеси в країні-агресорці оподатковуються ПДВ за пільговою ставкою 10%. Тоді як з початку 2026 року базова ставка ПДВ в Росії зросла з 20% до 22%.

Під час обговорення бюджету на 2027–2029 роки у Раді Федерації запропонували скасувати пільгове оподаткування, а додаткові прибутки направити на соціальну сферу, яка відчуває суттєвий брак коштів.

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Проте у "недружніх" продуктів знайшлися прихильники у російському міністерстві фінансів. Мінфін не підтримав підвищення ПДВ на делікатеси і запропонував натомість збільшити імпортне мито на них до 15%. Нові тарифи мають запрацювати з 1 січня 2027 року.

Остаточний перелік продуктів, які підпадуть під нові мита, поки що не визначено. Зростання мит пропонують запровадити для елітних сирів, таких як пармезан, м'ясних делікатесів на кшталт хамону, трюфелів, морських делікатесів та молюсків (устриці, омари, лангустини).

Водночас ще минулого тижня московські ресторатори цілком серйозно відзвітували про те, що делікатесів з "недружніх" країн у російських закладах харчування немає, тому нові мита не повинні вплинути на ціни в їхньому меню.

Економіка Росії – останні новини

Кремлівський диктатор Владімір Путін на нещодавньому саміті в Китаї заявив, що економіка Росії зростає швидше за європейську. Тим часом українські Сили оборони лише за два з половиною тижні нанесли удари по більш ніж половині російських нафтопереробних потужностей. Загалом уряд РФ прогнозує, що цього року економіка країни зросте лише на 0,4%.

Аби покрити військові видатки, Росія продає золото небаченими темпами з часів дефолту 1998 року. Розпродаж золота Центробанком РФ зробив його світовим лідером за скороченням золотих резервів другий квартал поспіль.

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