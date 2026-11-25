У проєкті документа з'явилися норми про можливі перехідні періоди, проте польська сторона вимагає доопрацювати окремі пункти.

Європейська комісія переглянула позицію ЄС на переговорах про вступ України та частково врахувала вимоги Польщі щодо захисту фермерів і перевізників. Про це повідомляє RMF 24.

Ідеться про два напрямки переговорів, сільське господарство і транспорт, які Україна хоче відкрити до кінця року. За даними радіостанції, нові положення дозволяють обмежити доступ найчутливіших українських агропродуктів на ринок ЄС. Також там є особливі правила виплат дотацій українським господарствам і перехідний період для каботажу, тобто перевезень усередині країни, які виконують іноземні перевізники.

"Польща хоче ще детальніших запобіжників", – сказав RMF FM польський дипломат.

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У проєкті переговорної позиції записано, що "може бути необхідним запровадження перехідних періодів або цільових спеціальних рішень". Вони стосуються дотацій ЄС для українських господарств і доступу до ринку для найчутливіших агропродуктів. Мова, зокрема, про зерно, птицю, яйця чи цукор, хоча в документі їх прямо не називають.

За словами журналістів, так Брюссель реагує на занепокоєння країн на кшталт Польщі. У 2023 році на польський ринок рушив потік української агропродукції, і місцеві фермери вийшли на протести. Вони наголошували, що не можуть конкурувати з дешевшим імпортом. Тоді дійшло до блокади кордону і суперечки з Брюсселем щодо обмежень на ввезення.

Ще в жовтні Єврокомісія допускала особливі запобіжники для українського аграрного сектору. Там зазначали, що через його "масштаб і високу продуктивність" можуть знадобитися обмеження доступу до дотацій ЄС та європейського ринку для найчутливіших продуктів.

Схожа історія, як пише RMF FM, і з перевезеннями. Після російського вторгнення ЄС скасував обов'язкові дозволи для багатьох рейсів українських компаній. Польські перевізники скаржилися, що змагаються з ними в нерівних умовах. У листопаді 2023 року вони заблокували пункти пропуску на кордоні та вимагали змінити правила доступу українських фірм до ринку.

"Зміни йдуть у напрямку наших вимог", – розповів журналістці RMF FM польський дипломат.

Утім, на його думку, Варшава хоче доопрацювати й посилити окремі положення.

ЗМІ зазначає, що Польща має важливий інструмент тиску, адже кожен наступний етап переговорів про вступ можна відкрити чи закрити лише за згоди всіх країн ЄС. Тож Варшава здатна загальмувати процес, якщо вирішить, що її інтереси захищені недостатньо. Єврокомісія ж хоче відкрити обидва напрямки переговорів з Україною до 15 грудня.

Протести фермерів - що відомо

Один із гучних протестів відбувся торік у листопаді. Польські фермери влаштували місячну загальнонаціональну акцію протесту приблизно в 50 містах країни. Аграрії вимагали захистити ринок від української агропродукції та виступали проти торговельної угоди ЄС із південноамериканським блоком Меркосур. Вони скаржилися, що ціни на місцеві пшеницю, кукурудзу й цукор сильно впали.

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