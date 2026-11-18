Серед нових автомобілів із бензиновими двигунами найбільшим попитом користувався кросовер Hyundai Tucson.

Автомобілі з бензиновими двигунами залишаються найпопулярнішими на українському ринку нових легковиків. У жовтні автопарк країни поповнили 13,5 тисячі нових авто на бензині.

Як повідомляє "Укравтопром", наведений показник на 2% відстає від цифр за аналогічний період минулого року.

Із загальної кількості усіх зареєстрованих у жовтні бензинових легковиків лише 2 тис. становили нові легковики (на 15% менше, ніж торік). Водночас реєстрації вживаних авто трохи зросли (+0,2%) і сягнули 11,5 тис. одиниць.

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Серед нових автомобілів із бензиновими двигунами найбільшим попитом користувався кросовер Hyundai Tucson. Водночас серед ввезених в країну вживаних авто із бензиновими ДВЗ лідирує Volkswagen Golf, який ледь випередив Volkswagen Tiguan.

ТОП-5 нових бензинових легковиків:

Hyundai Tucson - 146 авто. Škoda Kodiaq - 131. Mazda CX5 - 125. Škoda Octavia - 111. Suzuki SX4 - 97.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Golf - 727 авто. Volkswagen Tiguan - 723. Nissan Rogue - 687. Audi Q5 - 601. Ford Escape - 320.

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У жовтні, за даними "Укравтопром", український автопарк поповнили трохи більше 5 тисяч електромобілів (BEV). Це на 52% менше, ніж у жовтні минулого року. Лідером серед вживаних електромобілів стала Tesla Model Y.

Минулого місяця український автопарк поповнили майже 5,2 тисячі вживаних авто зі США. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року цей показник скоротився на 10%. Найбільшу частку серед авто зі США тоді становили бензинові моделі, на які припало 45% продажів.

Також українці придбали 1,2 тисячі легкових автомобілів з Китаю, що на 61% менше, ніж за той самий місяць 2025 року.

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