Автомобілі з бензиновими двигунами залишаються найпопулярнішими на українському ринку нових легковиків. У жовтні автопарк країни поповнили 13,5 тисячі нових авто на бензині.
Як повідомляє "Укравтопром", наведений показник на 2% відстає від цифр за аналогічний період минулого року.
Із загальної кількості усіх зареєстрованих у жовтні бензинових легковиків лише 2 тис. становили нові легковики (на 15% менше, ніж торік). Водночас реєстрації вживаних авто трохи зросли (+0,2%) і сягнули 11,5 тис. одиниць.
Серед нових автомобілів із бензиновими двигунами найбільшим попитом користувався кросовер Hyundai Tucson. Водночас серед ввезених в країну вживаних авто із бензиновими ДВЗ лідирує Volkswagen Golf, який ледь випередив Volkswagen Tiguan.
ТОП-5 нових бензинових легковиків:
- Hyundai Tucson - 146 авто.
- Škoda Kodiaq - 131.
- Mazda CX5 - 125.
- Škoda Octavia - 111.
- Suzuki SX4 - 97.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- Volkswagen Golf - 727 авто.
- Volkswagen Tiguan - 723.
- Nissan Rogue - 687.
- Audi Q5 - 601.
- Ford Escape - 320.
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У жовтні, за даними "Укравтопром", український автопарк поповнили трохи більше 5 тисяч електромобілів (BEV). Це на 52% менше, ніж у жовтні минулого року. Лідером серед вживаних електромобілів стала Tesla Model Y.
Минулого місяця український автопарк поповнили майже 5,2 тисячі вживаних авто зі США. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року цей показник скоротився на 10%. Найбільшу частку серед авто зі США тоді становили бензинові моделі, на які припало 45% продажів.
Також українці придбали 1,2 тисячі легкових автомобілів з Китаю, що на 61% менше, ніж за той самий місяць 2025 року.