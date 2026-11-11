Продажі авто з Китаю обвалилися: яким моделям віддають перевагу українці

Продажі машин з Китаю впали у річному вимірі на понад 60%.

За жовтень українці придбали 1205 легкових автомобілів, ввезених з Китаю, що на 61% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року, повідомляє "УкрАвтопром".

Головними причинами цього обвалу стали скасування податкових пільг (повернення ПДВ) на електромобілі та жорсткіші експортні обмеження в самому Китаї.

Найбільшу частку серед придбаних машин з Китаю становили електромобілі, на які припало 44% продажів. Серед нових авто перше місце посів середньорозмірний кросовер-позашляховик BYD Sea Lion 06, який значно випередив конкурентів.

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ТОП-5 нових легковиків з Китаю:

BYD Sea Lion 06 – 115 од. Great Wall Wingle 7 – 66 од. Zeekr 7X – 42 од. Zeekr 8X – 39 од. Chery Tiggo 4 – 34 од.

Серед імпортованих із Китаю автомобілів із пробігом найбільшим попитом користувався електричний кросовер Volkswagen ID. UNYX.

ТОП-5 вживаних легковиків з Китаю:

Volkswagen ID. UNYX – 57 од. BYD Sea Lion 06 – 23 од. BYD Tang L – 19 од. BYD Song L – 19 од. Zeekr 7X – 19 од.

Автомобільний ринок України – останні новини

Минулого місяця українці зареєстрували 22,4 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Найбільшу частку серед них традиційно становили бензинові авто, на які припав 51% від загальної кількості реєстрацій. Лідером за популярністю в цьому сегменті став Volkswagen Golf.

Крім того, у жовтні в Україні зареєстрували 4,9 тисячі нових легкових авто. Порівняно з попереднім місяцем ринок майже не змінився, показавши лише незначне зростання на 0,4%, а рейтинг найпопулярніших моделей уперше очолив кросовер Škoda Kodiaq.

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