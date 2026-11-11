Продажі авто з Китаю обвалилися: яким моделям віддають перевагу українці

За жовтень українці придбали 1205 легкових автомобілів, ввезених з Китаю, що на 61% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року, повідомляє "УкрАвтопром".
Головними причинами цього обвалу стали скасування податкових пільг (повернення ПДВ) на електромобілі та жорсткіші експортні обмеження в самому Китаї.
Найбільшу частку серед придбаних машин з Китаю становили електромобілі, на які припало 44% продажів. Серед нових авто перше місце посів середньорозмірний кросовер-позашляховик BYD Sea Lion 06, який значно випередив конкурентів.
ТОП-5 нових легковиків з Китаю:
- BYD Sea Lion 06 – 115 од.
- Great Wall Wingle 7 – 66 од.
- Zeekr 7X – 42 од.
- Zeekr 8X – 39 од.
- Chery Tiggo 4 – 34 од.
Серед імпортованих із Китаю автомобілів із пробігом найбільшим попитом користувався електричний кросовер Volkswagen ID. UNYX.
ТОП-5 вживаних легковиків з Китаю:
- Volkswagen ID. UNYX – 57 од.
- BYD Sea Lion 06 – 23 од.
- BYD Tang L – 19 од.
- BYD Song L – 19 од.
- Zeekr 7X – 19 од.
Автомобільний ринок України – останні новини
Минулого місяця українці зареєстрували 22,4 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Найбільшу частку серед них традиційно становили бензинові авто, на які припав 51% від загальної кількості реєстрацій. Лідером за популярністю в цьому сегменті став Volkswagen Golf.
Крім того, у жовтні в Україні зареєстрували 4,9 тисячі нових легкових авто. Порівняно з попереднім місяцем ринок майже не змінився, показавши лише незначне зростання на 0,4%, а рейтинг найпопулярніших моделей уперше очолив кросовер Škoda Kodiaq.