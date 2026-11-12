Вживані авто з США: названо модель, яка перевершила усіх конкурентів

Електричний кросовер Tesla Model Y лідирує на ринку із значним відривом.

У жовтні український автопарк поповнили майже 5,2 тисячі вживаних авто зі США. Порівняно з аналогічним місяцем 2025 року показник скоротився на 10%, повідомляє "УкрАвтопром".

Найбільшу частку серед авто зі США становили бензинові моделі, на які припало 45% продажів. Електромобілі становили 36%, гібридні автомобілі – 14%, дизельні – 3%, а машини з ГБО – 2%.

Серед окремих моделей лідерство упевнено утримує електричний кросовер Tesla Model Y, який став свого роду комерційним феноменом – не лише в Україні, а й у всьому світі, де модель обходить навіть таку визнану класику як Toyota Corolla.

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На другому місці серед вживаних легковиків зі США утримується седан Tesla Model 3. Майже впритул до нього наблизився кросовер Ford Escape, який давно став символом практичності та доступності. Загалом, до п’ятірки лідерів потрапили майже виключно кросовери.

ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто зі США:

Tesla Model Y – 596 од. Tesla Model 3 – 483 од. Ford Escape – 469 од. BMW X3 – 309 од. BMW X5 – 296 од.

Середній вік вживаних автомобілів зі США, ввезених в Україну в жовтні, становив 5,6 року.

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У жовтні українці придбали 1205 легкових автомобілів з Китаю. Це на 61% менше, ніж за той самий місяць 2025 року. Найбільшу частку становили електромобілі – 44% від загальної кількості. Серед нових моделей лідером став середньорозмірний кросовер BYD Sea Lion 06, який суттєво випередив найближчих конкурентів.

Крім того, минулого місяця в Україні зареєстрували 22,4 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Понад половину з них (51%) становили бензинові авто. Найпопулярнішим у цьому сегменті став Volkswagen Golf.

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