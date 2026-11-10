Вживані авто з-за кордону: названо безумовного лідера, який має статус 'народного'

Volkswagen Golf традиційно користується величезною популярністю на українському ринку.

Упродовж минулого місяця українці зареєстрували 22,4 тисячі легкових автомобілів із пробігом, ввезених з-за кордону. Порівняно з жовтнем минулого року імпорт скоротився на 14%, повідомляє "УкрАвтопром".

Найпопулярнішими серед імпортованих вживаних автомобілів залишалися бензинові моделі, на які припав 51% усіх реєстрацій. Роком раніше їхня частка становила 44%.

На електромобілі припало 20% імпорту (проти 30% роком раніше), на дизельні авто – 16% (проти 18%), на гібриди – 10% (проти 5%), а на машини з ГБО – 3% (показник не змінився).

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Найбільш затребуваною моделлю серед імпортованих вживаних автомобілів став Volkswagen Golf, який давно здобув статус "народного". Це гарний приклад авто, яке ідеально балансує між ціною, якістю та практичністю. Додатковим фактором популярності "Гольфу" виступає величезний вибір миоделей на ринку.

Друге місце у рейтингу посів Volkswagen Tiguan, на третьому опинився ще один кросовер – Nissan Rogue.

Загалом десятка лідерів виглядає так:

Volkswagen Golf – 971 од. Volkswagen Tiguan – 800 од. Nissan Rogue – 733 од. Audi Q5 – 698 од. Škoda Octavia – 650 од. Renault Megane – 604 од. Tesla Model Y – 603 од. Nissan Leaf – 524 од. Tesla Model 3 – 491 од. Ford Escape – 469 од.

Середній вік вживаних легковиків, уперше зареєстрованих в Україні у жовтні, становив 8,6 року.

Авторинок України – останні новини

У жовтні український ринок поповнили 4,9 тисячі нових легкових авто. Порівняно з вереснем обсяги продажів практично не змінилися, продемонструвавши незначне зростання на 0,4%. Рейтинг найпопулярніших моделей уперше очолив кросовер Škoda Kodiaq.

Якщо казати про бренди, то першість за кількістю продажів нових легкових авто продовжує утримувати Toyota. Друге місце серед марок посіла Škoda, а третю сходинку зайняв Volkswagen. Китайський BYD опинився лише на шостій позиції рейтингу.

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