В Україні цієї зими зростає ризик ядерної аварії, - Reuters

Без стабільного електропостачання з українським АЕС дедалі складніше забезпечувати охолодження ядерного матеріалу та запобігати його розплавленню.

Ризик ядерної аварії в Україні цієї зими зростає через ракетно-дронові удари Російської Федерації по енергосистемі, пише Reuters.

Головне занепокоєння полягає в тому, що без стабільного електропостачання з енергомережі українським атомним електростанціям дедалі складніше забезпечувати охолодження ядерного матеріалу та запобігати його розплавленню.

У такому разі можливі викиди радіоактивних речовин в атмосферу, як це сталося під час Чорнобильської катастрофи 1986 року, яку вважають наймасштабнішою аварією в історії цивільної ядерної енергетики. Тоді йод-131, цезій-134 і цезій-137 поширилися територією частини України, Білорусі, Росії, а також півночі й центру Європи.

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Із закликом до Росії припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України виступили HERCA (Асоціація керівників європейських органів із радіаційного захисту та безпеки), WENRA (Асоціація ядерних регуляторів Західної Європи) та NORA (Керівники північних органів радіаційної безпеки). Разом вони представляють 38 країн, зокрема всі країни ЄС, США, Британію, Канаду та Японію.

"Разом ми висловлюємо глибоку стурбованість зростанням ризиків для ядерної безпеки, що виникають унаслідок війни Росії проти України та її продовження атак на енергетичну інфраструктуру країни", - ідеться у спільній заяві регуляторів.

Голова HERCA та NORA Пер Странд зазначив, що російські атаки останніми тижнями стали смертоноснішими, зокрема через використання дронів із більшою бойовою частиною та вищою точністю наведення.

"Через цю нову тактику росіян очевидно, що найвищий ризик ядерної аварії припадатиме на цю зиму", - зазначив він.

За його словами, найгіршим сценарієм стало б загальнонаціональне відключення української енергосистеми, яке одночасно зачепило б дев'ять діючих українських ядерних реакторів.

"Одночасне виведення з ладу дев’яти реакторів із потенційним витоком радіоактивних речовин створило б досить серйозну ситуацію", - вказав Странд.

Він наголосив, що цього можна уникнути, якщо вжити заходів вже зараз і чинити тиск на Росію, щоб вона припинила удари по енергетичній інфраструктурі. Якщо ж ні, європейські країни мають спільно працювати над готовністю до надзвичайних ситуацій, щоб упоратися з можливими наслідками ядерної аварії.

Українські АЕС - останні новини

Вночі 8 листопада Запорізька АЕС залишилася без зовнішнього живлення. В НАЕК "Енергоатом" тоді заявили, що це вже 16-й блекаут від початку року.

4 листопада стало відомо, що внаслідок масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі атомні електростанції були змушені обмежити обсяги виробництва електроенергії.

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