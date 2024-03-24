За словами Ігоря Терехова, енергетики не можуть забезпечити стабільним електропостачанням усе місто.

Ракетними ударами по Харкову 22 березня російські окупанти зруйнували всі трансформаторні підстанції міста, пошкоджень зазнала і місцева теплоелектроцентраль. Про це в ефірі телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, у місті після тотального блекауту електропостачання відновили для близько 40% споживачів, опалення - для 60%. При цьому водопостачання та водовідведення відновлене практично в усіх будинках містян.

"Енергетики не можуть забезпечити стабільним електропостачанням усе місто. Дуже серйозні руйнації: зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Але будемо працювати разом з урядом, щоб якнайшвидше забезпечити електроенергією все місто", - сказав Терехов.

Він уточнив, що нині в Харкові проживає 1 мільйон 300 жителів. При цьому оголошення евакуації з міста у зв'язку з блекаутами не розглядають.

"Кожен сам для себе вирішує: залишатися в Харкові чи виїжджати. Але питання щодо евакуації з міста не стоїть. Працюють магазини, працюють заправки, працюють аптеки, декілька фітнес-залів", - розповів мер міста.

Удар РФ по Харкову 22 березня

Вранці 22 березня масована ракетна атака РФ повністю знеструмила Харків. Ворог запустив по енергооб'єктах щонайменше 19 ракет. Одна людина отримала поранення. Зайнялися масштабні пожежі, одразу після вибухів без світла лишилися 700 тисяч споживачів.

Також УНІАН повідомляв, що Харків досі не оговтався після російського обстрілу. Не курсує наземний електротранспорт, а метро відчинене лише як укриття. Енергетики та комунальні служби ліквідовують наслідки ракетної атаки.

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