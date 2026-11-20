Зменшення обсягів переробки "чорного золота" може також вплинути на постачання на світові ринки.

Все більше регіонів Російської Федерації вводять обмеження на продаж бензину та дизельного палива на АЗС у зв’язку з новою хвилею українських атак на нафтопереробні заводи, пише Reuters.

За даними джерел у галузі, внаслідок ударів сукупні обсяги переробки нафти на НПЗ Росії скоротилися на 45% з кінця жовтня. Зниження обсягів переробки "чорного золота" може також вплинути на постачання на світові ринки та обмежити здатність Москви виконати угоду про експорт дизельного палива до США та інших країн.

Зазначається, що тимчасово анексований Росією український півострів Крим виявився одним із найбільш постраждалих регіонів. Там вже запровадили нормування палива ще до того, як Україна завдала цього тижня серію ударів, внаслідок яких було виведено з ладу ділянку автомобільної дороги на Кримському мосту.

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За словами так званого губернатора Севастопольського району Криму Михайла Развожаєва, з 10 листопада на низці АЗС продаж бензину обмежується одним повним баком і 20 літрами в каністрах. Він заявив, що ці заходи введено, щоб люди не набирали каністри по кілька сотень літрів, що призводить до утворення черг і заважає іншим придбати пальне.

Крім того, за даними місцевої влади, сибірське місто Томськ з минулого тижня обмежило продаж бензину та дизельного палива до 30 та 50 літрів відповідно.

19 листопада місто Пенза, розташоване за 770 км на південний схід від Москви, обмежило продаж бензину до 50 літрів, а дизельного палива – до 200 літрів на один транспортний засіб. Принаймні ще шість інших регіонів запровадили обмеження на початку листопада.

Дефіцит бензину в Росії – останні новини

14 листопада повідомлялося, що за той час, поки Україна не завдавала ударів по російських НПЗ, нафтові компанії могли накопичити додаткові резерви.

18 листопада стало відомо, що нові удари українських безпілотників по російських НПЗпризвели до скорочення сукупних обсягів переробки нафти в Росії на 45% порівняно з показниками кінця жовтня.

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