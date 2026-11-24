Експерти пов’язують зниження вартості пального із падінням світових нафтових цін.

Ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні у вівторок, 24 листопада, знизилися. Про це повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані "Консалтингової групи А-95".

Особливо відчутно впали ціни на бензин. А-95 подешевшав на 1,42 грн/л (1,7%) - до 82,26 грн/л, тоді як А-95 преміум втратив 1,43 грн/л (1,64%) і коштує 85,82 грн/л.

Дизельне пальне подешевшало на 1,12 грн/л (1,14%) - до 97,55 грн/л. Ціна бензину А-92 знизилася на 31 коп./л (0,4%) - до 78,24 грн/л, а автомобільного газу – на 19 коп./л (0,31%) - до 61,98 грн/л.

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За даними порталу "Мінфін", найбільше сьогодні за звичайний бензин А-95 просять на АЗС Grand Petrol – 89,90 грн/л, найменше – на VostokGaz (77,99 грн/л). Найдорожчий бензин А-95 преміум продається на АЗС Grand Petrol – 92,90 грн/л, а найдешевший – на Parallel (82,59 грн/л).

Бензин А-92 коштує найдорожче на Neftek (84,00 грн/л), а найдешевше – на EURO5 (67,90 грн/л). Найвища ціна на дизельне пальне зафіксована на АЗС SOCAR – 103 грн/л, найнижча – на EURO5 (90,90 грн/л). Автомобільний газ найдорожче коштує на Grand Petrol – 64,90 грн/л, а найдешевше – на "Авантаж 7" (59,45 грн/л).

Ціни на пальне в Україні – останні новини

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн раніше прогнозував, що пальне в Україні до кінця листопада може подешевшати на 5-8 грн за літр. У грудні зниження цін на АЗС може бути ще відчутнішим.

Нагадаємо, 19 листопада бензин і дизельне пальне подешевшали, тоді як автогаз, навпаки, зріс у ціні. Середня вартість бензину А-95 знизилася на 1,25 грн/л – до 87,08 грн/л, а дизельного пального – на 46 коп./л, до 101,27 грн/л.

На початку тижня українські мережі АЗС знижували ціни на пальне. Так, середня вартість бензину А-95 у понеділок зменшилася на 2,24 грн/л, а дизельного пального – на 1,64 грн/л.

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