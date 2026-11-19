Наступного тижня дизель на всіх АЗС може коштувати менше 100 грн за літр.

Бензин та дизель вже до кінця місяця може подешевшати на 5-8 грн за літр. А в грудні ціни на автозаправних станціях можуть впасти ще більше, повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у Facebook.

"Наразі говоримо про потенціал зниження на 5-8 грн/л. Це до кінця листопада", - зазначив він.

За його словами, у грудні здешевлення може бути ще відчутнішим. Однак це залежатиме від ситуації на зовнішніх ринках та відсутності непередбачуваних проблем усередині країни.

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Експерт відмітив, що оптові ціни на пальне падають. З початку зниження 4 листопада бензин у гурті подешевшав на 13,70 грн – до 73,79 грн/л, а дизельне пальне – на 12,38 грн/л, до 88,31 грн/л.

При цьому потенціал подальшого зниження ще зберігається. Бензин в гурті з доставкою наступного тижня вже можна придбати за 65-66 грн/л, а дизель за 82-85 грн/л у прикордонних регіонах.

На АЗС зниження поки менш помітне: бензин подешевшав у середньому на 3,58 грн/л, дизель – на 3,75 грн/л.

"Більшість мереж по дизпальному вже нижче 100 грн/л, гадаю, наступного тижня всі знову будуть торгувати по двозначних цінах", - додав Куюн.

Ціни на пальне - останні новини

Нагадаємо, що 19 листопада в Україні знизилися ціни на бензин і дизель, тоді як автогаз, навпаки, подорожчав. Повідомлялося, що середня ціна А-95 опустилася на 1,25 грн/л - до 87,08 грн/л. А ціна дизпального впала на 46 коп./л - до 101,27 грн/л.

17 листопада середня ціна дизельного пального в Україні становила 101,42 грн за літр. Тоді трохи подешевшав бензин, а автомобільний газ навпаки додав у ціні.

Раніше директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомляв, що тенденція на зниження цін на бензин може зберігатися протягом найближчих тижнів. Він прогнозував, що у листопаді вартість дизеля на АЗС може знову опуститися нижче 100 грн/л.

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