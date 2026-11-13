В Україні знижуються ціни на дизель та бензин: скільки коштує пальне

Від початку тижня ціни на бензин на АЗС знизилися на 1,50 грн/л, а на дизельне пальне – на 1,30 грн/л.

В Україні знижуються ціни на дизель і бензин, тоді як вартість автогазу зростає, повідомляє Enkorr.

В п'ятницю, 13 листопада, бензин і дизельне пальне на українських АЗС продовжили дешевшати. Середня ціна бензину знизилася на 18 коп./л – до 88,08 грн/л, а дизеля – на 35 коп./л, до 103,24 грн/л. Водночас автогаз подорожчав на 10 коп./л – до 61,79 грн/л. Наразі його вартість становить близько 70% ціни бензину.

Загалом з початку тижня ціни на бензин на АЗС знизилися на 1,50 грн/л, а на дизельне пальне – на 1,30 грн/л.

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Зниження цін на бензин і дизель зумовлене падінням котирувань на ці види пального. За тиждень бензинові котирування знизилися на 61 дол./т (2,50 грн/л) – до 926 дол./т, досягнувши найнижчого рівня з кінця червня. Дизельні котирування впали на 47 дол./т (2,10 грн/л) – до 1 300 дол./т, що стало мінімумом із кінця серпня.

Водночас на ціни автогазу продовжує тиснути висока вартість закупівель. Станом на 12 листопада гуртова ціна пального становила 110 тис. грн/т, або 59,40 грн/л. Це на 3 250 грн/т (1,75 грн/л) більше, ніж на початку тижня.

Ціни на АЗС

Найбільше за день ціни на бензин і дизельне пальне знизили мережі Grand Petrol і Marshal.

Grand Petrol з 13 до 15 листопада проводить акцію, у межах якої бензин і дизель подешевшали на 5 грн/л – до 87,90 грн/л та 101,90 грн/л відповідно. У Marshal ціна А-95 знизилася на 3 грн/л – до 86,90 грн/л, а дизпального – на 2 грн/л, до 101,90 грн/л.

На 1 грн/л бензин і дизель подешевшали в мережах SOCAR, "Автотранс" та ZOG. Водночас на АЗС Ovis і "Катрал", а також на окремих станціях "БРСМ-Нафта" знизили ціни лише на дизельне пальне. Мережа Parallel залежно від регіону зменшила вартість дизпального на 0,50–2 грн/л – до 102,09 грн/л.

Мережа AMIC у більшості областей знизила ціну дизельного пального на 1 грн/л, тоді як бензин подешевшав лише на АЗС у Сумській області. "Кворум" опустив ціни на бензин на 50 коп./л, а на дизель – на 1 грн/л.

Найвищу ціну на дизельне пальне серед зазначених мереж встановила BVS – 109 грн/л, тоді як найдешевше дизпаливо пропонує "Фактор" – 99,50 грн/л. У сегменті бензину найдорожчим залишається пальне SOCAR (91,90 грн/л), а найнижчу ціну пропонує KLO (84,90 грн/л).

Ціни на автогаз підвищили лише мережі AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", ZOG, EURO5 та Green Wave. Водночас у межах акційних пропозицій VostokGaz і Grand Petrol знизили вартість LPG на 1 грн/л.

Після підвищення ціни на 2 грн/л мережа EURO5 приєдналася до переліку АЗС із найдорожчим автогазом – 64,90 грн/л. Стільки ж коштує LPG у мережах Neftek і "Рур груп". Найдешевше пальне традиційно пропонує "Авантаж 7" – 58,45 грн/л, що майже на 1 грн/л нижче за середню гуртову ціну.

Станом на 13 листопада різниця між цінами на автогаз у преміальних мережах і дискаунтерів за день зросла на 30 коп./л – до 4,82 грн/л. У сегменті бензину спред скоротився на 33 коп./л – до 4,74 грн/л, тоді як на дизельне пальне він збільшився на 17 коп./л – до 5,21 грн/л.

Enkorr прогнозує, що передумови для подальшого здешевлення бензину та дизельного пального на АЗС залишаються сприятливими.

Якщо поточна ситуація на зовнішніх ринках збережеться, оператори й надалі поступово відображатимуть зниження гуртових цін у роздрібній вартості пального. Додатковим чинником може стати вичерпання дорожчих запасів, що прискорить цей процес, а конкуренція між мережами посилить тиск на ціни.

Водночас висока гуртова вартість LPG не дає підстав розраховувати на аналогічне зниження цін у цьому сегменті. Навпаки, з огляду на середній спред за дев'ять місяців (5,58 грн/л), нинішня різниця між гуртовою та роздрібною цінами є більш ніж на 3 грн/л меншою за звичний рівень.

Ринок пального в Україні – останні новини

Нещодавно директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомив, що тенденція на зниження цін на бензин може зберігатися протягом найближчих тижнів. За словами експерта, ситуація з цінами на дизельне пальне також поступово поліпшується, хоча й не такими швидкими темпами. Він припустив, що вже у листопаді вартість дизеля на АЗС може знову опуститися нижче 100 грн/л.

За словами паливного експерта, засновника групи компаній Prime Дмитра Льоушкіна попереджав про можливу загрозу дефіциту бензину в Україні через обмеження судноплавства Дунаєм. За цим маршрутом до України надходить значна всього обсягу пального.

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