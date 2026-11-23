На окремих заправках бензин подешевшав одразу на 6 грн за літр.

Українські мережі АЗС почали знижувати ціни на пальне. Бензин А-95 у середньому подешевшав на 2,24 грн/л, а дизель на 1,64 грн/л, пише "НафтоРинок".

За даними моніторингу цін на пальне на АЗС, UKRNAFTA знизила ціни А-95 та А-92 на 5 грн/л - до 79,90 та 77,90 грн/л відповідно. Дизпальне в мережі подешевшало на 3 грн/л - до 96,90 грн/л. Середня ціна А-95 зменшилася на 2,24 грн/л - до 84,23 грн/л, дизпального на 1,64 грн/л - до 99,01 грн/л.

На АЗС "БРСМ-Нафта" знизили ціну А-95 на 3 грн/л - до 80,99 грн/л. AMIC зменшила ціни А-95 та дизпального на 2 грн/л - до 82,90 і 97,90 грн/л.

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У мережах OKKO та WOG продають А-95 по 87,90 грн/л, дизпальне по 101,90 грн/л. В OKKO бензин подешевшав на гривню, дизпальне на 2 грн/л, у WOG на 2 грн/л і гривню відповідно. Автогаз в OKKO знизився в ціні на гривню, до 63,90 грн/л.

На АЗС UPG зменшили ціну А-95 на гривню - до 82,90 грн/л, дизпального на 1–2,08 грн/л - до 95,78–97,44 грн/л залежно від регіону. SOCAR знизила ціни А-95 та дизпального на 1 гривню - до 89,90 і 104 грн/л.

У Київському регіоні KLO знизила ціни А-95 та А-92 на 1,50 грн/л - до 86,40 та 80,50 грн/л. Дизпальне подешевшало на гривню - до 98,90 грн/л. У Дніпрі VostokGaz зменшила ціну А-95 на 6 грн/л - до 79,99 грн/л.

Найнижчі пропозиції:

бензин А-95: 79,90 грн/л в UKRNAFTA у Київському регіоні, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі й Полтаві;

дизпальне: 94,99 грн/л у "БРСМ-Нафти" у Львові, Одесі й Полтаві;

автогаз (LPG): 59,69 грн/л у "БРСМ-Нафти" у Полтаві.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомляв, що ціни на пальне в Україні вже до кінця місяця може подешевшати на 5-8 грн за літр. А в грудні ціни на автозаправних станціях можуть впасти ще більше.

19 листопада знизилися ціни на бензин і дизель, водночас автогаз, навпаки, подорожчав. Тоді середня ціна А-95 опустилася на 1,25 грн/л - до 87,08 грн/л. А ціна дизпального впала на 46 коп./л - до 101,27 грн/л.

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