За даними джерел, чинного керівника активно "збивають" останні декілька тижнів.

Держкомпанія "Укргідроенерго", яка володіє усіма великими гідроелекростанціями України, незабаром може отримати нового керівника. Багаторічний директор компанії Ігор Сирота найближчим часом може бути звільнений, повідомляє "Економічна правда" із посиланням на джерела в уряді та в одній з державних компаній.

Так, за словами співрозмовників видання, Сироту активно "збивають" останні декілька тижнів. "У підсумку він вирішив піти сам і найближчим часом має написати заяву за "власним бажанням". У середу її повинна розглянути наглядова рада компанії, яка й ухвалить фінальне рішення. З вірогідністю 99% він буде звільнений", - сказало джерело.

Водночас, додав співрозмовник, "на місце гендиректора компанії планують призначити людину з орбіти міністра енергетики Германа Галущенка".

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Зазначається, що Сирота прийшов до компанії у березні 2010 року на посаду першого заступника голови правління, а у 2011 році був призначений генеральним директором "Укргідроенерго".

Також зауважується, що за останні декілька років міністр енергетики через призначення лояльних до себе людей отримав фактичний контроль над ключовими енергетичними компаніями та відомствами.

Серед них - "Енергоатом", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ГарПок, "Оператор ринку", Центренерго, Держатомрегулювання, Держенергонагляд, державні шахти та обленерго.

Зазначається, що наразі триває відбір керівників "Укренерго" та "Оператора ГТС", а також трьох нових членів енергетичного регулятора.

Скандали із Сиротою

Як повідомляв УНІАН, ЗМІ з'ясували, що дочка Ігоря Сироти - співачка Роксолана Сирота (Roxolana) - є невісткою Юрія Бойка, колишнього лідера нині забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя".

Сама співачка, якій приписують шлюб із сином Бойка, зазначила, що не робить зі свого особистого життя таємницю, але не розповідає про чоловіка з поваги до нього. Він, за словами співачки, уникає публічності. Таким чином, Роксолана не спростувала, але й не підтвердила чутки. Утім, вона додала, що її серце зайняте вже багато років.

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