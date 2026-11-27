Загалом в Україні найбільше подешевшав бензин А-92 – на 90 коп./л.

У п’ятницю, 27 листопада, вартість бензину та дизпалива в Україні стрімко знижується. Про це повідомляє портал "НафтоРинок".

Найбільше зниження цін серед мереж АЗС зафіксовано на заправках KLO у Київській області. Компанія здешевила бензини А-95, А-92 та дизельне пальне одразу на 7 грн/л.

Після перегляду цін літр А-95 у KLO коштує 76,20 грн, А-92 – 70,30 грн, а дизпального – 89,70 грн. Автогаз у мережі також став доступнішим: його вартість знизилася на 5 грн/л – до 56,40 грн.

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"БРСМ-Нафта" також переглянула ціни на пальне, знизивши вартість бензину А-95 на 2 грн/л – до 76,99 грн/л. Дизельне пальне подешевшало нерівномірно – залежно від регіону: найбільше зниження зафіксовано на Київщині, де ціна впала на 3 грн/л – до 90,99 грн/л. У Дніпрі дизпальне стало дешевшим на 2 грн/л – до 92,99 грн/л, а у Львові втратило 80 коп./л - до 90,99 грн/л.

UKRNAFTA теж скоригувала ціни на пальне. Мережа знизила вартість бензину А-95+ на 3 грн/л (до 79,90 грн/л), дизельного пального – на 2 грн/л (до 93,90 грн/л), а автогазу – на 1 грн/л (до 60,90 грн/л), залишивши ціну звичайного А-95 на рівні 79,90 грн/л.

VostokGaz у Дніпрі провела масштабне коригування цін, знизивши вартість одразу трьох основних видів пального на 2 грн/л. Після перегляду цін бензин А-95 коштує 77,99 грн/л, А-92 – 74,49 грн/л, а дизельне пальне – 94,99 грн/л. Автогаз у мережі подешевшав на 1 грн/л - до 61,99 грн/л.

У Харкові мережа Ovis знизила ціни на дизельне пальне та автогаз на 1 грн/л. Після здешевлення літр дизпального коштує 97,90 грн, а LPG – 61,99 грн.

Мережі OKKO та WOG залишили ціни на пальне без змін. На обох АЗК бензин А-95 коштує 84,90 грн/л, дизельне пальне – 99,90 грн/л, а автогаз – 62,90 грн/л.

Середні ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз

Станом на 27 листопада найбільше в Україні подешевшав бензин А-92 – на 90 коп./л - до 77,67 грн/л. Дизельне пальне втратило в ціні 72 коп./л (до 96,14 грн/л), А-95 – 47 коп./л (до 81,52 грн/л), а автогаз – 45 коп./л (до 61,32 грн/л).

АЗС почали активно знижувати ціни на бензин і дизель через стабілізацію світових постачань нафтопродуктів та стрімке падіння гуртових цін в Україні.

Ціни на пальне в Україні – прогнози експертів

На початку тижня директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомив, що протягом найближчих 7-10 днів бензин і дизельне пальне в Україні можуть подешевшати ще на 6-7 грн/л.

Ще раніше експерт прогнозував, що до кінця листопада пальне в Україні може подешевшати на 5-8 грн/л. Водночас у грудні зниження цін на АЗС може бути ще відчутнішим.

Подальша динаміка цін залежатиме від ситуації на зовнішніх ринках, а також від того, чи не виникне непередбачуваних проблем із постачанням пального всередині країни.

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