'Зрив' постачання російського дизелю до США: в Кремлі зробили заяву

Раніше стало відомо, що танкери з російським дизельним пальним, призначеним для США, нібито змінили маршрут.

Танкери з російським дизельним пальним, які прямують до США, не змінюють маршрути та продовжують рух до пункту призначення. Про це написав спецпредставник Володимира Путіна з питань інвестиційно-економічного співробітництва з зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв у мережі X.

"Фейк. Танкери, що прямують до США, продовжують рух за запланованим курсом", – зазначив Дмитрієв.

Так він прокоментував публікацію Financial Times, у якій повідомлялося про можливі перешкоди в реалізації домовленостей між Москвою та Вашингтоном. У матеріалі зазначалося, що два танкери з російським дизельним пальним, які прямували до США, змінили курс і відхилилися від початкових маршрутів.

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Як писала газета, один із танкерів – Talisman – мав доставити вантаж на атлантичне узбережжя США. Втім, дані про рух суден свідчать, що зараз він перебуває поблизу узбережжя Алжиру та рухається у протилежному напрямку. Інший танкер – Leruo – спочатку прямував до США, але згодом змінив курс на Бразилію. Третій танкер – грецький Agioi Fanendes – поки що не змінював курс і продовжує рух у напрямку США. Водночас, за даними FT, його система відстеження передає сигнал про очікування подальших інструкцій.

За версією видання, зміна маршрутів може бути пов’язана з невизначеністю щодо подальшої долі цих вантажів. Зокрема, залишається незрозумілим, чи отримають танкери дозвіл на розвантаження в американських портах. При цьому в США досі немає узгодженої позиції щодо правомірності імпорту російського дизельного пального.

Раніше губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл звернулася до операторів портових терміналів із попередженням про неприпустимість прийому пального російського походження.

Дизельна угода між США та Росією - головні новини

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про домовленість із Кремлем щодо постачання російського дизеля на американський ринок. Після цього Міністерство фінансів США скасувало санкційні обмеження щодо цього виду продукції.

У жовтні було заплановано постачання першої партії пального обсягом близько 300 тисяч тонн. У листопаді очікується поставка ще 500 тисяч тонн дизелю. Третім етапом стане відвантаження 1 мільйона тонн пального у грудні.

Домовленості спричинили хвилю критики не лише з боку демократів, а й окремих представників Республіканської партії та європейських посадовців. Вони звинуватили Дональда Трампа в тому, що його рішення фактично послаблює міжнародний тиск на Володимира Путіна та відкриває Кремлю додаткове джерело доходів для фінансування війни.

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