Росія шукає нових покупців на дизель, що прямував до США, - Bloomberg

До Бразилії пропонують відправити щонайменше чотири танкери з російським пальним.

Росія пропонує бразильським дистриб'юторам партії свого дизпалива після того, як плани постачань дизелю до США провалилися через політичний спротив, пише Bloomberg.

Цього місяця покупцям пропонують щонайменше чотири танкери з російським дизпаливом, повідомив президент торгової асоціації бразильських імпортерів пального Abicom Сержіо Араужо.

Бразилія - другий у світі імпортер дизпалива після Австралії та покриває за рахунок імпорту приблизно третину попиту. За даними Vortexa Ltd, попит на пальне в країні зазвичай сягає піку у четвертому кварталі, коли вантажівки перевозять добрива, а фермери виводять трактори для посіву сої.

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Бразильські трейдери підтвердили, що минулого тижня їм пропонували російський дизель, але зазначили, що ціни були менш привабливі, ніж на пальне американського виробництва.

За даними Bloomberg, якщо російські партії знайдуть покупців у Бразилії, обсяг у 1,1 млн барелів майже вдвічі перевищить те, що країна імпортувала з Росії в жовтні.

За оцінками компанії Kpler, яка займається морською аналітикою, судна Leruo, Cerrado, Primorye та Athina M прямують до Бразилії після завантаження в російському порту Приморськ.

Раніше цього року Росія суттєво скоротила експорт дизпалива. Оскільки українські удари дронами паралізували значну частину нафтопереробних потужностей Москви і різко знизили обсяги переробки нафти. Тепер режим Путіна спрямовує на світові ринки більше дизеля, адже президент США Дональд Трамп надав виняток із санкцій, який дозволяє відновити ці поставки.

Виняток, виданий минулого місяця, мав пом'якшити глобальну нестачу палива. Проте жодна російська партія досі не прибула до США через побоювання, що це виключення суперечить закону 2022 року, який забороняє такий імпорт.

Минулого тижня губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл застерегла операторів портів і власників терміналів від прийому російського дизеля, зазначивши, що вони можуть порушити федеральне законодавство.

Дизельна угода Трампа та РФ – останні новини

9 жовтня Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про поставки російського дизелю на американський і світовий ринки.

23 жовтня повідомлялося, що перша партія призначеного для США російського дизельного пального вже прямує до Нью-Йорка.

10 листопада стало відомо, що танкер із російським дизельним паливом, який раніше прямував до США, змінив курс приблизно за 740 км від Нью-Йорка. Тоді повідомлялося, що судно Agioi Fanendes везе близько 40 тис. тонн дизельного палива. Танкер почав віддалятися від східного узбережжя США. З понеділка він рухається зигзагами, не маючи чіткого курсу.

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