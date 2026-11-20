Попри відключення, Україна експортує електроенергію за кордон через її профіцит в системі.

Російські окупанти здійснили чергову атаку проти населення та цивільних об’єктів в Україні в ніч на 20 листопада. В багатьох регіонах були запроваджені аварійні відключення , а атомні електростанції знизили генеруючі потужності .

Окрім вже звичних атак, спрямованих проти Києва, ціллю ворога стали і західні регіони країни. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в розмові з УНІАН пояснив, які об’єкти постраждали від обстрілів і якими наслідками це загрожує споживачам.

Він також повідомив, що Україна продовжує продавати електроенергію за кордон, попри відключення, і оцінив ймовірність "блекаутів" по 20 годин на добу.

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Який наразі загальний стан справ в енергосистемі?

Є пошкодження двох приватних теплоелектростанційДТЕК – це Львівська область і Івано-Франківська область. Друге – пошкодження електростанції державної компанії "Центренерго" в Трипіллі. І, знов-таки, суттєво пошкоджена ТЕЦ-5 у місті Києві – вона запустилась і по ній прилетіли дві ракети. Це все складає дефіцит.

На додачу, ворог зараз намагається вибивати підстанції операторів систем розподілу, тобто обленерго, для того, щоб не можна було розподілити електричну енергію. І наступне – ворог методично б’є по підстанції "Київська" в Наливайківці Макарівського району, яка знижує напругу з ультрависокого рівня 750 кВ до високого 330 кВ і здійснює подальший розподіл потужності для столичного регіону.

Цими ударами ворог хоче відрізати Київ від Рівненської і Хмельницької атомних електростанцій – Рівненська у нас основна, Хмельницька резервна. Поки у нього не виходить досягти цієї задачі. Але ворог намагається занурити Київ у темряву. Я особисто сьогодні з вікна бачив, як прилетіло в ТЕЦ-5 – і відразу майже весь лівий берег "погас".

Відповідно, сьогодні Міненерго повідомило про зменшення генерації на АЕС. Чи пов’язано це з тим, що пошкоджені розподільчі станції не дозволяють передавати електроенергію?

Не зовсім: електроенергія продається в Європу, прайс-кепи знизили до 1 копійки за мегават – вона просто "виштовхується". По Хмельницькій атомній електростанції: там були пошкодження відкритого розподільчого пристрою ще три тижні тому. Це не об’єкт атомної електростанції, це об’єкт вже "Укренерго". По Рівненській АЕС через пошкодження підстанцій в сусідніх областях, зокрема в Вінницькій області, просто немає розбору цієї електричної енергії– і тому зменшили робоче навантаження. А Південноукраїнська АЕС працює на проєктномунавантаженні.

Наскільки цей період може затягнутися – коли на зменшених потужностях працюватимуть АЕС?

Тут сценарій такий середньозважений, що ми будемо ремонтувати підстанції і знову ворог їх буде розбивати. Тобто між завершенням ремонту і тим, що він розбив – у нас будуть більш-менш лагідні графіки. А потім, на жаль, знову будемо переходити в жорсткі графіки.

Ну і негативний сценарій – ворог буде системно бити по підстанціях, особливо підстанції в Наливайківці і лініях електропередачі. І тут можна очікувати "блекаут" в Києві до 20 годин на добу.

Наскільки зараз можна говорити про дефіцит електроенергії в системі?

У нас є профіцитні години в денний час – тому ми зменшили потужність АЕС. І є профіцитні години вночі – тому ми електричну енергію виштовхуємо в Європу. І тут велика надія зараз на постанову НКРЕКП – хоча ще тільки триває громадське обговорення цієї пропозиції. Що ми можемо не продавати дешеву електричну енергію в Європу, а українці зможуть використовувати її в нічний час. І нам навіть будуть доплачувати за її використання. Але як доплачувати –в платіжці будуть її вартість вираховувати. Проте можна буде заряджати ті ж самі EcoFlow в нічні години– а потім, коли або дефіцит, або дорога електрична енергія вдень – цю електричну енергію використовувати.

Сьогодні вночі ворог намагався поцілити по західних областях. Яка ситуація в таких регіонах, як Львівщина, Тернопільщина, Хмельниччина, Закарпаття?

В Хмельницькому ситуація нормальна – я тільки з Хмельницького повернувся. На Львівщині був удар по теплостанції ДТЕК "Західенерго" (Добротвірська ТЕС, – УНІАН), і в Франківській області – по БурштинськійТЕС. Але вони ще до того зупинилися – тиждень тому. І наразі там тривають ремонтні роботи. Ворог просто намагається добити підстанції біля них, щоб ремонтні роботи були ще більш тривалими.

Чи можна зараз робити якісь прогнози, наскільки тривалими будуть відключення?

Все залежить виключно від інтенсивності наступних ударів.

довідка Станіслав Ігнатьєв Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв — український науковець та експерт у галузі енергоефективності. Він є доктором технічних наук, професором та ексголовою Ради Української асоціації відновлюваної енергетики. Широкому загалу відомий як експерт аналітичного центру «Український інститут майбутнього», де спеціалізується на питаннях енергетичної безпеки та стратегіях розвитку галузі. Здобув освіту в Харкові (ХНУ ім. Каразіна, Юридична академія), а також навчався за кордоном, зокрема отримав ступінь PhD у Дрезденському технічному університеті (Німеччина). Ігнатьєв був засновником Харківського енергетичного кластера та очолював компанію Solar Generation, що займається будівництвом сонячних електростанцій.

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