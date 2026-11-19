Уряд РФ прогнозує, що цього року економіка зросте лише на 0,4%.

Володимир Путін на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському місті Шеньчжень заявив, що економіка Росії зростає швидше за європейську. Але поки він хизувався перед світом, українські дрони лише за два з половиною тижні вдарили по більш ніж половині російських нафтопереробних потужностей. Про це пише The Washington Post.

Як йдеться у матеріалі, у виступі перед бізнесменами Путін запевнив, що Росія подолала санкції, запроваджені через повномасштабне вторгнення в Україну. Він назвав їх "невдалими спробами ізолювати країну". На його думку, санкції навіть змусили росіян підвищити продуктивність і модернізувати заводи. Крім того, Путін запропонував поділитися технологіями з дружніми країнами регіону.

Видання зазначає, що такими заявами Путін хотів показати силу Росії перед тристоронньою зустріччю з президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Проте насправді все виглядає зовсім не так, як розповідає господар Кремля.

Відео дня

Як розповів виданню експерт із нафти та газу Фонду Карнегі за міжнародний мир Сергій Вакуленко, рої українських дронів зачепили понад 55% нафтопереробних потужностей Росії. Країна втратила приблизно половину обсягів переробки, і тепер вони навіть нижчі, ніж у найгостріший момент паливної кризи в липні.

Експерт окремо звернув увагу на те, як швидко це вдалося зробити.

"Вони досягли цього за 2,5 тижні. Сама швидкість цього процесу просто неймовірна", – сказав Вакуленко.

За його словами, улітку Україні знадобилося понад два місяці, щоб до початку липня вивести з ладу понад 40% російських нафтопереробних потужностей.

Вакуленко вважає, що нестачі пального в Росії вже не уникнути, навіть якщо удари припиняться, а всі пошкоджені заводи встигнуть полагодити до кінця листопада. Якщо ж Україна триматиме нинішній темп, російській економіці, за словами експерта, доведеться працювати у "фундаментально новій реальності".

Вразливість Росії, за даними The Washington Post, засвідчив і удар у понеділок, 16 листопада. Тоді українська ракета обвалила частину Кримського мосту, який коштував мільярди доларів і з'єднує окупований півострів із Росією.

При цьому навіть без ударів по НПЗ справи в російській економіці йдуть кепсько, йдеться у статті. Уряд РФ прогнозує, що цього року вона зросте лише на 0,4%. Гальмують її висока інфляція, санкції та дорогі кредити, через які компанії урізають інвестиції, а в банках дедалі більше позик, які ніхто не повертає.

На труднощі вже скаржиться і російський бізнес. Зокрема, публічно про це заговорив Андрій Костін, який очолює один із найбільших державних банків Росії та лишається лояльним до Путіна, пише видання.

Зірвалася навіть угода про постачання російського дизелю до США, яку оголосив Трамп. За наявними даними, жоден танкер так і не дійшов до Америки, бо покупці, ймовірно, побоюються юридичних наслідків.

Попри посилення українських ударів і застій російського наступу, Путін вважає, що перевага у війні на його боці, і, ймовірно, переконуватиме в цьому Трампа, кажуть аналітики.

Зустріч Трампа з Путіним

Нагадаємо, 19 листопада на полях саміту АТЕС у Шеньчжені Дональд Трамп і Володимир Путін зустрілися наодинці, і розмова тривала менше години. Американський президент тепло потиснув руку господарю Кремля і назвав його своїм другом. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, лідери обговорили війну в Україні та відносини між країнами.

Вас також можуть зацікавити новини: