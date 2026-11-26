Дмитро Пєсков заявив, що Росія має дбати про власні інтереси, а вимоги Європи назвав ультиматумами.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відкинув вимоги президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо енергетичного перемир'я взимку та безперешкодного проходу суден у Чорному морі.

У коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну він заявив, що Росія має керуватися власними національними інтересами, а позиція європейських лідерів нібито ускладнює їхню участь у мирних переговорах.

"Росія нічого не повинна", - заявив Пєсков, коментуючи заяви фон дер Ляєн.

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Пєсков розкритикував вимоги європейської сторони та поставив під сумнів здатність Європи відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни.

"Звичайно, з такими ультиматумами претендувати на роль посередника, роль учасника переговорів у врегулюванні дуже складно. Це вкотре доводить обґрунтованість наших побоювань щодо того, чи зможуть європейці зайняти конструктивну позицію та допомогти якось мирному процесу", – заявив представник Кремля.

Він також наголосив, що Росія має забезпечувати власні національні інтереси.

Що передувало - заяви фон дер Ляєн

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Москва має погодитися на запровадження "енергетичного перемир'я" протягом зимового періоду.

Крім того, вона закликала Росію забезпечити безперешкодний прохід суден у Чорному морі. За словами фон дер Ляєн, такі кроки могли б продемонструвати реальну готовність Кремля до переговорів і мирного врегулювання війни проти України.

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