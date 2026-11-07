Україна генерує достатньо електроенергії, але має дефіцит: Зеленський назвав причину

Через дефіцит Patriot сталися суттєві влучання по енергетиці та логістиці.

Україна генерує більше електроенергії, ніж споживає, але через російські удари є дуже значні дефіцити у Києві та інших північних, східних та центральних регіонах країни. Про це у своєму відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі, сказав президент України Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що російська балістична операція проти України триває, і через дефіцит "Петріотів" є суттєві влучання по енергетиці та логістиці.

"Дніпро та Кривий Ріг, інші наші міста і села Дніпровщини. Тривають роботи на Київщині та Житомирщині - в наших громадах, які важливі для передачі електрики від генерації на міста", - зауважив голова держави.

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Зеленський наголосив, що України станом на сьогодні "генерує більше, ніж споживає, але саме через російські удари по розподільчих станціях, по наших мережах є, на жаль, дуже значні дефіцити у Києві та інших північних наших, східних та центральних регіонах України".

Так, додав він, збільшується кількість бригад для ремонтів та постачається усе необхідне обладнання.

Ворожі удари по енергетиці - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, російська окупаційна армія продовжує бити по українських об’єктах енергетики. Зокрема, уночі та вранці 6 листопада у багатьох регіонах України було зафіксовано нові випадки знеструмлення через російські атаки: у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Водночас Максим Бахматов, голова Деснянської районної державної адміністрації, заявив, що на лівому березі Києва через відсутність альтернативного опалення, водо- та електропостачання під загрозою комунальної катастрофи перебувають 1,5-2 мільйона людей.

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