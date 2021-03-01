Протягом наступних 12 місяців вартість газу буде фіксованою і щомісяця потрібно буде вносити рівні суми.

У березні в Україні закінчується дія фіксованого тарифу на газ для населення в 6,99 грн за кубометр.

Про це йдеться в постанові Кабміну № 1236.

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З квітня всі українці будуть переведені на річні контракти. Протягом наступних 12 місяців вартість газу буде фіксованою і щомісяця потрібно буде вносити рівні суми.

Що зміниться:

замість двох платіжок (абонплата і за сам газ) буде одна;

розмір абонплати в різних регіонах вирівняють;

постачальника можна буде змінювати через "Дію";

тариф на газ спробують утримати на діючому рівні;

оператори встановлюватимуть фіксовану ціну на рік, якою зможуть користуватися споживачі;

з річного тарифу можна буде в будь-який момент перейти на місячний, а потім назад на річний;

залежно від коливань ринку в різні періоди користувачі можуть вибирати найбільш економний для себе варіант.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії запропонували населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

Кабінет міністрів встановив граничну ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубометр.

18 січня 2021 року в Україні ввели граничний тариф на розподіл газу.

27 січня 2021 року Кабінет Міністрів України розширив дію граничної ціни на природний газ.

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Автор: Олена Коваленко