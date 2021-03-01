З квітня всі українці будуть переведені на річні контракти / фото УНІАН Володимир Гонтар
У березні в Україні закінчується дія фіксованого тарифу на газ для населення в 6,99 грн за кубометр.
Про це йдеться в постанові Кабміну № 1236.
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З квітня всі українці будуть переведені на річні контракти. Протягом наступних 12 місяців вартість газу буде фіксованою і щомісяця потрібно буде вносити рівні суми.
Що зміниться:
- замість двох платіжок (абонплата і за сам газ) буде одна;
- розмір абонплати в різних регіонах вирівняють;
- постачальника можна буде змінювати через "Дію";
- тариф на газ спробують утримати на діючому рівні;
- оператори встановлюватимуть фіксовану ціну на рік, якою зможуть користуватися споживачі;
- з річного тарифу можна буде в будь-який момент перейти на місячний, а потім назад на річний;
- залежно від коливань ринку в різні періоди користувачі можуть вибирати найбільш економний для себе варіант.
Що цьому передувало
- З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.
- Газопостачальні компанії запропонували населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.
- Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.
- З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.
- Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.
- 13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.
- Кабінет міністрів встановив граничну ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубометр.
- 18 січня 2021 року в Україні ввели граничний тариф на розподіл газу.
- 27 січня 2021 року Кабінет Міністрів України розширив дію граничної ціни на природний газ.
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