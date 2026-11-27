Хоча ціни на газ у Росії залишаються значно нижчими, ніж у Європі, американські споживачі платять за газ менше, ніж російські.

Ціни природного газу на внутрішньому ринку Росії вже перевищили американські. Подальше зростання може ускладнити переговори Москви з Пекіном про газопровід "Сила Сибіру 2", пише Reuters.

Директор з питань енергетики Інституту енергетики та фінансів Олексій Громов повідомив, що оптові ціни на газ у Московській області сягнули 8 500 рублів (103,13 дол.) за 1 000 кубометрів. Для промислових споживачів у США цей показник становить 80-95 дол. за 1 000 кубометрів.

Хоча ціни на газ у Росії залишаються значно нижчими, ніж у Європі, американські споживачі платять за газ менше, ніж російські.

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За словами експерта, зростання внутрішніх цін може поставити під сумнів економічну доцільність запланованого газопроводу "Сила Сибіру-2" між Росією та Китаєм.

"На момент запуску цього проєкту, якщо він стартує після 2030 року, ціни на газ у Росії, на мою думку, вже перевищуватимуть 120–130 доларів за 1 000 кубометрів. Основне питання полягає в тому, яку формулу ціноутворення погодять Росія та Китай", - зазначив Громов.

За його словами, якщо узгоджена ціна з урахуванням вартості транспортування буде близькою до внутрішніх цін у Росії, цей проєкт фактично дозволить Москві експортувати додатковий газ за внутрішніми цінами. Таким чином, газопровід стане своєрідним продовженням російського внутрішнього ринку.

Російський газ - останні новини

В Європейській комісії заявляли про намір остаточно відмовитися від купівлі російського газу з кінця наступного року. За даними офіційної представниці Єврокомісії Анна-Кайси Ітконен, обсяги поставок Москви газу до Євросоюзу вже суттєво скоротилися. Однак постачання трубопровідного газу та СПГ з РФ частково триває.

Раніше повідомлялося, що країни-члени ЄС з 2022 року виділили на підтримку України загалом близько 231,5 мільярда євро. При цьому за цей же період з Євросоюзу до країни-агресора надійшло 232,05 мільярда євро, зокрема на оплату газу. Депутат Європарламенту Моріц Кернер тоді відмітив, що це є "свідченням повного провалу європейської послідовності в діях".

У жовтні стало відомо, що знижка на російський газ, який закуповує Китай за запущеним сім років тому трубопроводом "Сила Сибіру", цього року досягне безпрецедентних розмірів.

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