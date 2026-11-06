Пошкодження значні: Міненерго розповіло про нові руйнування енергетичних об'єктів

Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні.

Унаслідок російських атак уночі та вранці 6 листопада зафіксовано нові випадки знеструмлення у багатьох регіонах України. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

"Ворог не припиняє атак на енергетичну інфраструктуру та застосовує тактику повторних ударів, спричиняючи значні пошкодження енергооб’єктів. Вночі та зранку внаслідок російських атак є нові знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях", – зазначили в Міненерго.

У відомстві додали, що енергетики відновлюють пошкоджені об’єкти в усіх постраждалих регіонах, де це дозволяють норми безпеки.

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Наразі найскладніша ситуація склалася у столичному регіоні. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури там продовжують діяти мережеві обмеження.

У міністерстві нагадали, що у більшості регіонів України запроваджено погодинні графіки відключення електроенергії для населення, а для промислових споживачів діють графіки обмеження потужності.

"Стежте за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах", – додали у Міненерго.

Стан української енергетики – що кажуть експерти

Енергетичний експерт Юрій Корольчук казав, що аварії в енергосистемі виникатимуть частіше навіть без російських атак, адже обладнання підстанцій є зношеним і потребує негайного капітального ремонту.

Повідомлялося, що Україна не отримала вчасно необхідне енергетичне обладнання для ремонту пошкоджених об’єктів. За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, це може сповільнювати відновлення енергетичної інфраструктури та впливати на тривалість відключень електроенергії.

При цьому директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко застеріг, що ризик масштабних відключень електроенергії існує не лише для Київського регіону та Дніпра, а й для Одеси, Харкова та прифронтових областей.

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