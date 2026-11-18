Росія атакує енергооб’єкти, зокрема ті, на яких ремонт уже майже завершено.

Внаслідок російських ударів на ранок середи, 18 листопада, зафіксовано нові знеструмлення у восьми областях – Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Рівненській та Черкаській.

Як повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу, через пошкодження обладнання внаслідок атак РФ у Сумській, Харківській та Полтавській областях вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Надзвичайно складною, за його словами, залишається ситуація на Дніпропетровщині та Харківщині.

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"Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, однак повторні атаки суттєво ускладнюють ремонтні роботи. Ворог цілеспрямовано атакує енергооб’єкти, зокрема ті, на яких ремонт уже майже завершено", - сказав Некрасов.

Також він повідомив, що 17 листопада на Київщині внаслідок ворожого удару поранення отримав енергетик.

Також сьогодні у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.

Ситуація в енергетиці України - останні новини

18 листопада в окремих регіонах України вимушено застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії через наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Для всіх категорій споживачів діють графіки погодинних відключень від 1 до 3 черг (від 4 до 12 годин без світла).

17 листопада у Києві внаслідок нічної атаки Росії були пошкоджені теплові магістралі на Північному та Південному мостах. Через це частину споживачів трьох районів перевели на резервне теплопостачання.

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