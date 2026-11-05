Графіки не діють: у Києві та низці областей запровадили екстрені відключення світла

Причиною є пошкодження енергосистеми внаслідок систематичних атак армії РФ.

За командою "Укренерго", в частині Святошинського, Шевченківського та Подільського районів Києва застосовані екстрені відключення електроенергії. Як повідомляє ДТЕК, у Київській області також не діють раніше опубліковані графіки.

"Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - ідеться у повідомленні.

Також про екстерні відключення повідомили обленерго низки областей України. Зокрема, за розпорядженням "Укренерго", аварійні відключення електроенергії запроваджено на Житомирщині та Черкащині. Аналогічна ситуація і в Полтавській та Чернігівській областях, де, за повідомленням місцевих обленерго, надійшла команда запровадити 5 черг аварійних відключень.

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На Сумщині також були введені графіки аварійних відключень для всіх черг споживачів.

"Причина - пошкодження енергосистеми внаслідок систематичних атак армії РФ. При графіках аварійних відключень немає визначеного часу відновлення розподілу електроенергії, бо це аварійна ситуація", - йдеться в повідомленні "Сумиобленерго".

Відключення світла в Україні – останні новини

Народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко зазначив, що російські атаки пошкодили всі ключові підстанції навколо Києва, і стабільних графіків відключень світла найближчим часом очікувати не варто.

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов 4 листопада повідомив, що внаслідок масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі АЕС обмежили обсяги виробництва електроенергії.

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