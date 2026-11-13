РФ б’є по енергетиці: жителі половини областей України без світла, є аварійні відключення

Станом на ранок знеструмлена частина споживачів у 12 областях.

Протягом останньої доби Російська Федерація атакувала енергетичну інфраструктуру України. Аварійні відключення наразі діють у кількох районах Київської області.

Як повідомив під час брифінгу перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, внаслідок обстрілів станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Він зазначив, що ремонтні бригади, машиністи та диспетчери працюють цілодобово, щоб повернути електроенергію в українські домівки.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, однак нові ворожі атаки та постійні повітряні тривоги ускладнюють і затримують проведення робіт", - сказав Некрасов.

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У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності

За повідомленням ДТЕК, у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Обухівському районах Київської області діють екстрені відключення. Причина - постійні російські обстріли й пошкодження енергосистеми, що обмежують можливості передачі електроенергії.

Ситуація в енергетиці України - останні новини

13 листопада у частині областей України цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії. Для всіх категорій споживачів діють графіки погодинних відключень від 1,5 до 3 черг (від 6 до 12 годин на добу).

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп вважає, що деякі великі українські міста можуть опинитися у блекауті до двох тижнів – ймовірність цього доволі висока. Найгірша ж ситуація з енергопостачанням складається, зокрема, у Києві, Одесі та Дніпрі.

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