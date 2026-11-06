У Києві та низці областей запровадили аварійні відключення, - Укренерго

Протягом дня графіки відключень можуть часто змінюватися.

Сьогодні, 6 листорада, у Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії обсягом 5 черг. Як повідомили в "Укренерго", це необхідно для недопущення зниження рівня напруги в енергосистемі.

При цьому сьогодні у частині регіонів України діють графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для інших категорій споживачів обсягом від 2,5 до 4 черг.

"Особливо складною залишається ситуація у Києві. Через це протягом дня графіки відключень можуть часто змінюватися. Енергетики безперервно працюють над стабілізацією ситуації та поверненням до прогнозованих графіків відключень", - ідеться у повідомленні.

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Через атаки ворога вночі та сьогодні вранці зафіксовані знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Відключення світла в Україні - останні новини

6 листопада в частині областей України вимушено застосовуються обмеження споживання електроенергії. Обсяг відключень складає від 2,5 до 4 черг (10-16 годин).

У Міністерстві енергетики України повідомили, що Росія не припиняє атак на енергетичну інфраструктуру та застосовує тактику повторних ударів, спричиняючи значні пошкодження енергооб’єктів. Наразі найскладніша ситуація склалася у столичному регіоні.

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